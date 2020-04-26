Скандал з Тодоренко набирає нових обертів: геть з медіапростору

Відома українська телеведуча і блогер Регіна Тодоренко потрапила в скандал після висловлювання в прямому ефірі 24 квітня про жертв домашнього насильства. Ведуча вважає, що домашнє насильство також є виною жертви. Згодом вона вибачилася за свої слова, проте підтримала скандальний пост свого друга, який підтримує висловлену нею позицію в прямому ефірі.

24 квітня в прямому ефірі видання Peopletalk телеведуча заявила, що насильство є виною жертви: "Потрібно бути психічно хворою людиною, щоб взяти камеру і сказати: ''Боже, мій чоловік мене б'є''. Що з мізками відбувається в цей момент? А ти не задумувався, чому він тебе б'є? А що ти зробила для того, щоб він тебе не бив? Що ти зробила для того, щоб він тебе вдарив?" - обурено висловилася Регіна.

Після цього на сторінку Регіни Тодоренко посипалися маси негативних коментарів. Блогерка вирішила вибачитися, але користувачі мережі налаштовані радикально – вони хочуть, щоб Тодоренко і Топалов зовсім покинули медіапростір. Про це вони написали під скандальним постом друга сім'ї.

Користувачі помітили, що телеведуча поставила "лайк" під публікацією свого друга, який назвав напади на Тодоренко з боку жінок "недо**аханными", а чоловіків, які встали на захист жертв насильства - "не відбувшимися". Більш того, пост прокоментував чоловік Регіни, подякувавши "братику" за підтримку.

Скріншот (instagram.com/shabalovsd)

Пізніше Топалов поділився словами друга в Instagram-stories, тим самим ще раз підкресливши, що повністю поділяє його позицію.

Скріншот (instagram.com/vladtopalovofficial)

У мережі Топалова і Тодоренко закликали залишити медіапростір, заявивши, що після таких висловлювань, хейтерів стане більше, ніж прихильників.

Скріншоти (instagram.com/shabalovsd)

Нагадаємо, що раніше Тодоренко і Топалов розкрили правду про свої відносини.