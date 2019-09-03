Скандал на Танцях з зірками: Білик "наїхала" на Катерину Кухар

На популярному українському шоу Танці з зірками 2019 розгорівся новий скандал. Ірина Білик не витримала критики від судді Катерини Кухар на адресу її колишнього чоловіка Дмитра Дікусара, який бере участь у шоу з Вікторією Булітко.

"Я сьогодні з захопленням спостерігала за іншою Булітко. І нарешті забула про Ірину Білик", - сказала Кухар.

Виконавиця вибухнула гнівом на своїй сторінці в Instagram, де не соромилася в виразах і дозволила собі досить сміливі висловлювання на адресу балерини.

Вона зазначила, що у Кухар неприємний голос, а також повідомила, що Катерина просто заздрить її успіху і таланту.

"Просто хочу зауважити, що коли все, що залишається у центрального каналу це погано говорячі балерини, що втратили визнання колег і любов публіки, компенсувати дані прикрі речі за допомогою мого імені, просто дно. Вам, як примі-балерині в далекому минулому неодноразово натякала аудиторія багатьох артистів: не треба так, не принижуйте себе ненавистю до більш успішних", - написала Білик.

Білик попросила не ставити під сумнів прекрасну пару в шоу, учасником якої є її колишній чоловік.

"І не ставте, будь ласка, в незручне становище прекрасну і харизматичну пару, партнером якої є мій колишній чоловік. Мені не шкода свого імені, раз вже вам більше не на чому хайпити, але давайте просто згадаємо хто є хто", - підсумувала артистка.

Ілюстрація до посту Білик (instagram.com/bilyk_iryna)

Катерина Кухар, в свою чергу, відреагувала на пост Ірини Білик, вона також написала пост в Instagram, де пояснила, що зовсім не хотіла зачепити співачку.

"Добрий вечір! Згадуючи Вас у такому рейтинговому шоу, я віддавала Вам шану. Для мене Ви незабутня співачка. І мені дуже шкода, що Ви цього не зрозуміли..." - написала Кухар.

Балерина зазначила, що завжди захоплювалася піснями співачки, але чомусь думає, що хтось замість Ірини написав пост у соцмережі, адже Білик не звернулася до неї безпосередньо, а зробила це через відмітку в соцмережі.

"Після Вашого звернення, (мені було незрозуміло, чому Ви не звернулися до мене безпосередньо, хоча б через відмітку), склалося враження, що цей текст написав хтось за Вас. Я впевнена, що Ви душевна і мудра жінка. Залишаючись у великому мистецтві, запрошую Вас в Національну Оперу України, на свій спектакль - "Жізель", сподіваюся, це надихне Вас на нове музичне творіння!" - резюмувала суддя шоу Танці з зірками.

До речі, у другому випуску шоу, Катерина Кухар допустила прикрий ляп, обговорюючи виступ Володимира Остапчука, який спародіював Олега Винника. Кухар сплутала Винника з Вакарчуком, двічі повторивши цю помилку.

"Навіть у мене на кілька секунд прокидається Вовчиця, коли я чую пісні Вакарчука" , - сказала тоді Кухар.

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