Скандал в ресторане Soho в Днепре: руководитель заведения пожаловалась на беспредел и готовит иск в суд

Позиция самой Златы Головий в том, что неизвестные в военной форме, пришедшие в Soho 21 апреля, действовали не по закону. В частности, по ее словам, они не предоставили никаких документов, хотя бы удостоверяющих их личности.

Председатель также жалуется на грубые нарушения закона, которые произошли после инцидента и считает, что за этими действиями стоит попытка присвоить его заведение или помешать его работе.

На видео, распространенном Златой Головой, говорится, что 22 человека в форме защитного цвета в сопровождении полицейских, без отметок находились в Soho 21 апреля около 3 часов.

"Они просто кошмарили моих гостей. Эта история шла не 5 и не 10 минут, а около 3 часов, - говорит Головий. - Я срочно приехала в Soho, в чем была, и спрашиваю у копов, что случилось. Мне говорят: мы приехали на вызов 102 и тех типов в зеленой форме мы не знаем, мы не с ними. А мужчины в пикселях говорят, у нас секретный приказ никому не показывать документы - и отводят глаза к потолку. Я до сих пор не знаю, кто был в той зеленой форме".

Она подчеркивает, что имеет все видео, по которым можно оценить правомерность действий персонала Soho и военных. Также она признает, что во время рейда была на нервах. По ее словам, люди в форме толкали ее, положили на землю сотрудника Soho. Она говорит, что в конце концов сама вызвала полицию и военную прокуратуру, также в заведение прибыл ее адвокат. Именно после этого неизвестные представители военных структур покинули заведение.

По словам Головий, на следующий день она и ее семья начали получать угрозы в соцсетях и по номеру телефона.

Также Головий сообщает, что через неделю у заведения был проведен митинг по инициативе местного движения ветеранов. Она подчеркивает, что все митинги во время войны запрещены. Также, по ее словам и по данным видео, обнародованным Главой, участники «митинга» ворвались в заведение, два часа находились в помещении, пытались проводить «обыск», что не может быть в полномочии какой-либо общественной организации.

Также Головий считает, что отсутствие реакции со стороны местной полиции на произошедшие события может быть признаком нарушения законодательства со стороны НПУ.

"Богонис, это наш главный коп (Владимир Богонис, заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области, – ред.), говорит: я разрешаю, не нужны санкции. Как это, "разрешаю"?" – говорит Головий.

При этом по словам председателя союза ветеранов и инвалидов АТО ООС Владислава Калачевского (позывной - "Светлый"), эта организация не имеет отношения к проведению митинга.

Главий считает, что цель действий неизвестных ей военных и общественных активистов состоит в том, чтобы присвоить заведение или помешать его работе. Она подчеркивает, что митингующие были хорошо организованы. Она также предполагает, что сотрудникам ТЦК в Днепре может быть неизвестно, кто именно от их имени приходил в Soho 21 апреля.

Руководитель заведения подчеркивает, что никогда не выступала против мобилизации или обороны Украины.

Также Головий заявляет о намерении отстаивать свои интересы в правовом поле.