У притулку під Одесою знущалися над дітьми: в гучній справі несподіваний поворот

Малиновський районний суд Одеси відправив під цілодобовий домашній арешт охоронця дитячого притулку "Світанок", який підозрюється у жорстокому поводженні з дітьми. Про це повідомляє прес-служба суду.

Чоловікові інкримінують злочин, передбачений частиною 1 ст. 28, частиною 1 ст. 127 КК України ("вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб", "тортури"). Осіб інших учасників групи слідство поки не встановило.

Знущання в притулку під Одесою: охоронцеві обрали запобіжний захід (фото: ml.od.court.gov.ua)

За даними слідства, в липні працівник охоронної фірми "Центр" знущався над 13-річною дівчинкою і 15-річним хлопцем за те, що вони вступили в статевий контакт. Охоронець взяв використаний презерватив, змусив дітей розрізати його навпіл і потім наказав їм почати його жувати. При цьому чоловік погрожував електрошокером у разі непокори.

Після цього він сказав дітям зайти в душову кімнату, щоб вони там виплюнули засіб контрацепції. Далі він взяв ремінь і почав їх бити по різним частинам тіла. В цей же час інший чоловік, особа якого не встановлена, поливав дітей холодною водою з душу.

Потім охоронець змусив їх взяти книги і робити "планку". Діти просили зупинитися, але чоловік не реагував на іх прохання.