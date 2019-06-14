Скандал із пікантними фото в Чорнобилі: несподіваний поворот (фото)

Фото: колаж РБК-Україна

Через "чорнобильські фото" росіянку зацькували в мережі. Модель розкрила таємницю знімків

Серіал "Чорнобиль" надихнув російську модель на відверту фотосесію в "тематичному" місці. Дівчина роздяглася для знімків на тлі занедбаних будівель, а для геолокаціі в Instagram було зазначено місто Прип'ять в Україні. Кадри викликали неоднозначну реакцію в мережі та спровокували справжній скандал.

Зазначимо, що в РФ політики накинулися на гучний п'ятисерійний фільм "Чорнобиль" від HBO і зажадали заборонити. Водночас картина стала мегапопулярною, і російська Instagram-модель Вероніка Рочева зважилася на містифікацію.

В мережі спалахнув скандал через "чорнобильські" фото російської моделі (фото: instagram.com/nz.nik)

У відповідь на хвилю критики через пікантні фото нібито під Чорнобилем вона зізналася виданню "Лайф", що не збиралася знущатися над пам'яттю загиблих внаслідок масштабної техногенної катострофи 26 квітня 1986 року на ЧАЕС, а мала намір просто звернути увагу на проблему екології.

Вероніка розповіла, що пішла на обман в мережі, бо не замислювалася про наслідки. За словами дівчини, зйомка проходила в Новосибірську близько "заброшенки". Вона лише поставила в Instagram хештег "Прип'ять" - мовляв, місце їй нагадувало це покинуте місто.

Дівчина зізналася, що пішла на містифікацію в мережі (фото: instagram.com/nz.nik)

Також Рочева попросила вибачення у всіх, кого образив цей фотосет і наголосила, що проявляє "глибоке співчуття до всієї цієї історії".

Додамо, що після скандалу з "чорнобильськими" фото вона виклала в мережу нові напівоголені знімки в респіраторі, але вже без вказівки геолокації.

Після "цькування" в мережі росіянка продовжила серію пікантних тематичних знімків (фото: instagram.com/nz.nik)

До речі, ці кадри також не викликали захоплення і схвалення коментаторів.

Вероніка Рочева прославилася своєю гарячою фотосесією "з Прип'яті" (фото: instagram.com/nz.nik)

Як повідомлялося раніше, нещодавно режисер Андрій Приймаченко звинуватив творців серіалу "Чорнобиль" в тому, що вони нібито використовували його власний відеоролик у створенні фільму і при цьому не зверталися до нього з приводу дозволу.

Також ми писали про те, що творці серіалу "Чорнобиль" зробили заяву про продовження.