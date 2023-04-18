Скандал вокруг одесского дельфинария из-за издевательств над животными получил продолжение

Одесский дельфинарий "Немо" попал в скандал из-за практики сдачи в аренду своих животных постояльцам отеля для фото и видео сессий. Ситуация вызвала массу возмущения в сети, и зоозащитники обратились в полицию, а волонтеры предлагают передать помещения под реабилитационный центр для военных.

Шквал критики в адрес одесского дельфинария последовал после публикации в сети вчера, 17 апреля, кадров, на которых блогерша в люксовом номере отеля Nemo Hotel Resort & SPA позирует на камеру вместе с двумя морскими котиками.

Судя по всему, животных ей для записи ролика для TikTok предоставила администрация дельфинария.

Видео: скандальные кадры клиентки отеля "Немо" с морскими котиками в гостиничном номере

Зоозащитники обратились в полицию

Зоозащитники расценивают такие действия как издевательство над животными, и обратились к правоохранителям.

"Мы считаем такую ситуацию недопустимой, и сразу подали заявление в полицию по части 12 статьи 25 Закона Украины, которая запрещает предоставлять фотоуслуги с дикими животными вне зоопарков, цирков и дельфинариев", - говорится в заявлении UAnimals в Facebook.

Также зоозащитники подчеркивают, что фотоуслуги с дикими животными, которые предоставляются клиентам отеля, являются негуманными и незаконными.

"Такое поведение блогеров и руководства гостиничного комплекса "Немо" является жестоким обращением с животными и пропагандой эксплуатации! А сама эта история в очередной раз показывает, что животные для дельфинариев - всего лишь инструмент заработка" - указывается в публикации.

В UAnimals резюмируют, что дельфинарии "должны быть запрещены".

Вместо дельфинария предлагают сделать реабилитационный центр

Кроме того, одесский эколог и зоозащитница Яна Титаренко в эмоциональном посте в Facebook выступила с инициативой передать помещения дельфинария "Немо" под центр реабилитации защитников Украины.

"Предлагаю выгнать на**й всю эту шо*лу, которая незаконно захватила побережье, а помещение отдать под реабилитационный центр для военных и людей пострадавших от войны", - пишет она.

Эколог добавила, что животные этого дельфинария также нуждаются в реабилитации, и зоозащитники готовы заняться этим вопросом.