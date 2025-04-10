Скандал вокруг "Львов на джипе": шутки о сексе без согласия возмутили сеть

Вокруг нового эпизода шоу "Срач", который вышел 8 апреля на YouTube-канале "Львы на джипе", разгорелся скандал. В рамках программы участники Николай Зырянов и Константин Трембовецкий выступили за секс без желания партнера.

"Аргументы" комиков спровоцировали критику и возмущение в сети, а также реакцию со стороны коллег. Подробнее рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Как "Срач" превратился в настоящий скандал

Во вторник, 8 апреля, на YouTube-канале "Львы на джипе" вышел выпуск программы "Срач", в рамках которой постоянные участники Валентин Михиенко, Николай Зырянов, Роман Щербань и Константин Трембовецкий и гости (на этот раз были Амиль и Рамиль из группы "Курган и Агрегат") выбирают темы для обсуждения, где делятся на команды и выступают за или против.

В новом эпизоде прозвучал вопрос: "Стоит ли настаивать на сексе, если партнер не имеет желания?". Поддержали утверждение Константин Трембовецкий и Николай Зырянов. Своими "аргументами" они разозлили сеть и спровоцировали дискуссию среди пользователей.

"В сексе, если вторая половина не хочет - принуждать. Лезть, лезть, пока не захочет", - шутливо высказался Зырянов.

"Именно для этого мы и входили в отношения. Это как подпись: мы в отношениях - значит, секс, когда каждый из нас захочет", - добавил Трембовецкий.

Когда участники окончательно выбрали, кто за какую команду будет отстаивать вопрос, Константин свой выбор объяснил фразой "я хочу".

"Конечно, я хочу! Бесплатно! Ну как? Две минуточки дай и все", - заявил он.

Оппонент Валентин Михиенко удивился таким аргументам.

"Как Костя может пять минут назад говорить такие базовые вещи о людях и их счастье и здесь говорить о принуждении, "ну я хочу тра***ися", - отметил он.

"Ну подожди, ты лезешь, тебе говорят: "Не хочу". И ты останавливаешься? У тебя что, нет яиц?" - спросил Николай.



Как отреагировали в сети

Высказывания комиков вызвали волну возмущения, что можно в частности увидеть в комментариях под выпуском. Зрители массово начали писать Трембовецкому и Зырянову, требуя объяснений и извинений. Многие напоминали о важности согласия в интимных отношениях, а также о случаях насилия в длительных союзах.

Комментарии под выпуском шоу "Срач" (скриншот)

Трембовецкий отвечал на критику агрессивно. Скриншоты переписок начали активно распространять в Threads.

Переписка пользовательницы с Трембовецким (фото: threads.net/@virahurova)

Еще одна девушка пыталась поговорить с юмористом, однако после беседы была заблокирована.

"Увидела, как Константин Трембовецкий очень грубо ответил девушке, которая открыла ему душу и поделилась своей историей о домогательствах. Он ответил: "Отъебись". И я решила ему написать. Вот такая вот у нас с ним получилась коммуникация. Я в чс", - написала она и прикрепила скрины переписки.

Переписка пользовательницы с Константином (фото: threads.net/@olnnok)

В утреннем шоу, 9 апреля, комики попросили прощения, подчеркнув, что не хотели никого обидеть. Зырянов отметил, что шоу является сатирическим, а реплики не стоит воспринимать буквально. Он также добавил, что речь шла лишь о "долговременных отношениях". Трембовецкий послал критиканов.

"Те, кто не понимают, - не понимают", - сказал комик.

"Мы не должны думать с точки зрения людей, которых обидели. Потому что если мы будем так думать, то превратимся в чат GPT", - добавил он.

Трембовецкий на "Ранковому шоу" (скриншот)

Такие извинения понравились не всем. Однако впоследствии комики еще раз извинились, удалив момент с обсуждением секса без желания. Они пообещали учесть ошибки и напомнили о дисклеймере.

Что сказал Лузан

Не прошел мимо скандала соучредитель канала Андрей Лузан, который ранее мобилизовался в ряды ВСУ. Просмотрев выпуск, он сразу согласился, что разговоры были странными и пообещал провести встречу с комиками.

"Я не разделяю мнение, сказанное в шоу. Даже в контексте мне это выглядело немножечко странно. Хочу послушать аргументацию ребят на эту тему", - сообщил он.

Напомним, Лузан сообщил о решении мобилизоваться в начале июля во время прямого эфира в соцсетях. Через несколько недель он отправился на военные учения, которые длились около месяца. В сентябре прошлого года комик закончил подготовку и принял присягу.