Скандал у Нацвідборі на Євробачення: Аліна Паш "наїхала" на KALUSH і репери відповіли

Напередодні фіналу Національного відбору на Євробачення 2022 розгорається новий скандал. Реп-виконавиця Аліна Паш (Alina Pash) звинуватила свої колег і конкурентів Kalush Orchestra в плагіаті, і артисти відповіли.
Дивіться нижче в матеріалі Styler деталі скандалу і порівняйте дві пісні.
За словами Аліни, в останньому опублікованому відео в Instagram колектив використав музичний мотив із її відомої пісні Bosorkanya. А саме партію контрабасу.
Аліна навіть прокоментувала ролик, натякнувши на "вкрадений контрабас".
Скріншот
"І навіть тональність та ж сама. Я не знаю, як реагувати на це повноцінно, свідомо... Зараз просто мені паскудно від того, що хтось називає себе митцем, артистом. Хоче себе представляти себе, своєю музикою Україну на Євробаченні. А насправді в переддень так нагло користується..." - каже артистка.
Дивіться нижче уривки з двох пісень і робіть висновки самі:
Лідер KALUSH Олег Псюк відповів в Instagram-сторіз, що це ж Щедрівка, і слова народні, і можливо, "якісь інструменти з чимось у цьому світі повторюються".
"Нам не хотілось, щоб так вийшло. Дійсно, вони схожі", - каже Олег.
За словами саунд-продюсера треку Стаса Чорного, йому прикро, що так трапилося. Але це лише випадковість. Партію ж контрабасу пообіцяли замінити на кардинально іншу, аби залагодити конфлікт.
Фінал Нацвідбору, участь у якому братимуть вісім виконавців відбудеться 12 лютого, а сам пісенний конкурс в травні в італійському місті Турин.
До слова, цьогорічний Нацвідбір на Євробачення 2022 ще до фіналу обростає скандалами. Кілька днів тому організатори дискваліфікували LAUD, замінивши його на іншого виконавця.