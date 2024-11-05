Скандал на "Мисс Вселенная", где участвует украинка: организаторы выгнали участницу

Представительницу Панамы выгнали с конкурса

Организаторы объяснили, что остаются верны принципам соблюдения конфиденциальности и попросили избегать ненужных спекуляций.

"Конфиденциальность является основным принципом любого дисциплинарного процесса. Защищая конфиденциальную и личную информацию, мы не только обеспечиваем справедливость и равноправие наших решений, но сохраняем достоинство всех участников", - говорится в заявлении представителей мероприятия.

"Двигаясь вперед, мы подтверждаем свою приверженность этим принципам и приглашаем всех наших участников, сторонников и представителей СМИ присоединиться к нам в этом стремлении. Мы просим всех уважать частную жизнь нашей участницы Панамы в это время и избегать ненужных спекуляций, которые могут негативно повлиять на все заинтересованные стороны", - также объяснили организаторы.

Представительницу Панамы выгнали с конкурса (фото: instagram.com/italy.mora)

Впоследствии сама Муро вышла на связь и в соцсетях объяснила, в чем было дело. Оказалось, ее выгнали из-за того, что она нарушила правила, когда самовольно покинула свою комнату.

Италия говорит, что такое решение достаточно суровое, и о дисквалификации она узнала во время подготовки к гала-вечеру.

"Мне сказали, что эта мера была принята из-за несоблюдения правил выхода из комнаты, что, по моему мнению, произошло, чтобы нанести макияж и забрать личные вещи. Я доверяла инструкциям и следовала им, не думая о последствиях. Однако я считаю, что это была строгая мера, и вместо него можно было обойтись диалогом или предупреждением", - сказала девушка.

Участница высказалась о своей дисквалификации (фото: instagram.com/italy.mora)

"Мисс Панама" также отреагировала на слухи о том, что ее якобы исключили из-за конфликта с другой участницей или тайной встречи с любимым. Она заявила, что эти предположения не правдивы.

"Я ценю поддержку и привязанность, которые я получила, и еще раз выражаю свою благодарность всем, кто доверял мне во время этого процесса. Это событие было тяжело пережить эмоционально, особенно спустя время, усилия, ресурсы и поддержку людей, которые сделали возможной мою подготовку для того, чтобы представлять мою страну", - объяснила экс-конкурсантка.

Напомним, финал конкурса красоты состоится в ночь на 17 ноября в Мексике. В мероприятии приняли участие девушки и женщины из 130 стран мира.