RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Выборы в США Израиль новости Зеленский заявления Лица Войны

Скандал на "Мисс Вселенная", где участвует украинка: организаторы выгнали участницу

На конкурсе "Мисс Вселенная 2024" года произошел скандал (фото: instagram.com/italy.mora)
Автор: Любовь Блажко

Организаторы конкурса "Мисс Вселенная", где нашу страну представляет одесситка Алина Пономаренко, дисквалифицировали одну из участниц. Ею оказалась представительница Панамы Италия Муро.

Что стало причиной дисквалификации, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Times Live.

Представительницу Панамы выгнали с конкурса

Организаторы объяснили, что остаются верны принципам соблюдения конфиденциальности и попросили избегать ненужных спекуляций.

"Конфиденциальность является основным принципом любого дисциплинарного процесса. Защищая конфиденциальную и личную информацию, мы не только обеспечиваем справедливость и равноправие наших решений, но сохраняем достоинство всех участников", - говорится в заявлении представителей мероприятия.

"Двигаясь вперед, мы подтверждаем свою приверженность этим принципам и приглашаем всех наших участников, сторонников и представителей СМИ присоединиться к нам в этом стремлении. Мы просим всех уважать частную жизнь нашей участницы Панамы в это время и избегать ненужных спекуляций, которые могут негативно повлиять на все заинтересованные стороны", - также объяснили организаторы.

Представительницу Панамы выгнали с конкурса (фото: instagram.com/italy.mora)

Впоследствии сама Муро вышла на связь и в соцсетях объяснила, в чем было дело. Оказалось, ее выгнали из-за того, что она нарушила правила, когда самовольно покинула свою комнату.

Италия говорит, что такое решение достаточно суровое, и о дисквалификации она узнала во время подготовки к гала-вечеру.

"Мне сказали, что эта мера была принята из-за несоблюдения правил выхода из комнаты, что, по моему мнению, произошло, чтобы нанести макияж и забрать личные вещи. Я доверяла инструкциям и следовала им, не думая о последствиях. Однако я считаю, что это была строгая мера, и вместо него можно было обойтись диалогом или предупреждением", - сказала девушка.

Участница высказалась о своей дисквалификации (фото: instagram.com/italy.mora)

"Мисс Панама" также отреагировала на слухи о том, что ее якобы исключили из-за конфликта с другой участницей или тайной встречи с любимым. Она заявила, что эти предположения не правдивы.

"Я ценю поддержку и привязанность, которые я получила, и еще раз выражаю свою благодарность всем, кто доверял мне во время этого процесса. Это событие было тяжело пережить эмоционально, особенно спустя время, усилия, ресурсы и поддержку людей, которые сделали возможной мою подготовку для того, чтобы представлять мою страну", - объяснила экс-конкурсантка.

Напомним, финал конкурса красоты состоится в ночь на 17 ноября в Мексике. В мероприятии приняли участие девушки и женщины из 130 стран мира.

Читайте РБК-Украина в Google News
КрасотаЗвезды шоу-бизнеса