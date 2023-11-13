Скандал в медицинском вузе. Студентку заставляли говорить по-русски: довели до слез, теперь угрожают

Что известно о скандале

О вопиющем случае, который якобы произошел в Днепре несколько дней назад, рассказал предприниматель Андрей Табинский в своем Facebook. Он добавил, что если бы не узнал об этом из первых уст, не поверил бы, что "такое сегодня вообще возможно".

По словам мужчины, во время пары "Пропедевтика внутренних болезней" в Днепровском государственном медицинском университете преподаватель Новоженина Людмила Ивановна якобы запретила студентке третьего курса Магдалине Пельчар отвечать на украинском языке. В то же время педагог требовала, чтобы девушка на ее практических занятиях говорила исключительно на русском.

Когда Магдалина ответила, что не знает русского и разговаривать на нем не будет, Новоженина рекомендовала ей учиться в Кембридже или Львове и отказалась принимать ответ на украинском.

Табинский обратился к Уполномоченному по защите государственного языка Тарасу Кременю и ряду министерств с просьбой "отреагировать на этот вопиющий прецедент", расследовать деятельность преподавательницы вуза и "принять все меры для устранения ее от преподавания в вузе и привлечения к ответственности".

Преподавательница на общей фотографии (фото: facebook.com/and.tabinskyy)

После скандального заявления по поводу языкового конфликта пользователи социальных сетей буквально разделились на два лагеря.

Одни защищают преподавательницу и отстаивают ее право на проведение занятий по собственным правилам. Другие - поддерживают студентку и подчеркивают, что государственный язык в Украине - один.

Преподаватель "является патриотом Украины"

В защиту преподавательницы встал, в частности, Дэн Гасанов. На своей странице в Facebook он подчеркнул, что "многие студенты были шокированы, когда увидели клевету" на педагога.

"Новоженина Л.И. - наша преподавательница с начала учебного года, но до этой ситуации не возникало никаких проблем или вопросов языка к Магдалине, преподаватель всегда принимала ответы, атмосфера в коллективе была дружеская", - заявил он.

Юноша рассказал, что на паре по пропедевтике внутренних болезней 10 ноября 2023 года у студентов было очередное занятие, в рамках которого "пошли к пациентам отрабатывать свои практические навыки по сбору анамнеза, включающего опрос больного".

"Возраст пациента 73 года, который плохо слышит и плохо себя чувствовал. Из-за своего возраста общался с нами на русском языке. Мы по очереди начали опрашивать больного. Новоженина Л.И. попросила нас проявить уважение к больному... Наша задача была самостоятельно качественно собрать анамнез больного", - вспомнил он.

По словам мужчины, когда очередь сбора анамнеза дошла до Магдалины, она начала опрос на украинском, но "со стороны было видно, что больному было трудно понять вопрос студентки и предоставить качественный ответ относительно своего здоровья".

Именно поэтому преподаватель якобы попросила студентку перейти на русский и она это сделала - "не возражая начала сбор анамнеза на русском".

Когда у девушки возникли трудности с опросом, она заплакала и покинула палату. При этом больной якобы был в шоке от такой реакции.

Парень подчеркнул, что "преподаватель пыталась сгладить ситуацию перед больным, чтобы не ухудшить его самочувствие и не сорвать практическое занятие" и добавил, что Табинский изложил ряд неправдивых фактов о случившейся ситуации.

"Людмила Ивановна является настоящим патриотом Украины. Она все эти годы посвящает свою жизнь обучению студентов, которые сейчас занимаются лечением раненых, с заботой и вниманием лечит больных, среди которых много военных, которые защищают нашу страну от агрессора", - подчеркнул Гасанов и добавил, что студенты могут подтвердить все вышесказанное.

Дискриминация по языковому признаку

В защиту Пельчар стала ее мама и вспомнила, как дочь позвонила и рассказала, что ей "не разрешили отвечать на украинском языке на паре".

"Меня заставили отвечать на русском вражеском языке и я почувствовала унижение. И ком в горле, а потом - слезы... И вышла из аудитории... за мной вышли несколько студентов, чтобы утешить", - призналась тогда студентка.

Кроме того, теперь уже бывшая студентка этого вуза София Золотаревская опубликовала видео, в котором рассказала, что также стала свидетелем "языковой дискриминации со стороны преподавателей".

"Она заключалась в том, что преподаватели на просьбы студентов перейти с русского на украинский язык во время проведения занятий, отвечали, что они не знают украинский язык, или им не удобно на нем говорить. Или мы и так должны понимать русский язык, потому что мы выросли в русскоязычной днепровской среде", - подчеркнула девушка.

Золотаревская призналась, что украиноязычным студентам давали литературу на русском языке и когда кто-то жаловался на языковые притеснения, им даже предлагали перейти в другую группу (к преподавателю, знающему украинский), или в другой вуз.

Поэтому в период с марта по апрель текущего года девушка собирала аудио и видеоподтверждения этой проблемы. С ними она пришла к декану факультета, который пообещал, что "справится с этой проблемой".

"К сожалению, из этой ситуации я могу заключить, что он не справился", - подчеркнула студентка и добавила, что это - одна из причин, почему она перевелась на обучение в другой университет.

В комментариях к этим сообщениям общественность также разделилась. Большинство отмечает, что "нет места таким людям вообще в сфере образования", "обсуждать нечего - преподавательницу немедленно уволить", "девушка молодец, что не дала себя сломать".

В то же время некоторые отмечают, будто вся ситуация - неправда, а преподавательница на самом деле - "патриотка", "прекрасный педагог, доступно объясняющий материал" и "толерантный преподаватель".

А вот на странице Магдалины в Facebook все поддерживают девушку и подчеркивают, что она: