Скандал під Львовом: водій маршрутки накинувся на ветерана АТО і обізвав його свинею

Інцидент стався у селищі Шкло Яворівського району Львівської області в середу, 7 квітня. Ветеран АТО Василь Мінджоса надав водієві посвідчення інваліда війни, але отримав відмову у проїзді.

Після цього він дав водієві 10 гривень за проїзд по Львову, оскільки в місті скасували пільги на проїзд у громадському транспорті на період дії посиленого карантину через коронавірусу. Маршрутка приміська і їде на залізничний вокзал, а по області пільги не скасовували. Проте водій кинув у ветерана АТО гроші.

"Йди сідай ззаду, щоб я тебе не бачив. Всі ви такі вояки", - заявив водій маршрутки.

Ветеран відповів, що буде платити тільки за те, що має за законом. Після цього водій почав ображати АТОшника і називати його свинею.

На місце події був викликаний наряд патрульної поліції й ветерану порадили написати заяву на водія. Проте чоловік не зміг цього зробити, оскільки вже через скандал запізнювався на роботу.

"Соромно вже посвідчення витягувати. Простіше заплатити, ніж кожен раз вислуховувати крики та образи при пасажирах", - зізнався ображений ветеран Василь Мінджоса.