Скандал дня: Джамалу "затравили", бо вона не виступає безкоштовно

Але багатьом переважно проросійськи налаштованим юзерам не сподобалося те, що за свій виступ співачка... отримає гонорар. Користувачі соцмереж вважають, що артистка мала виступати безкоштовно.

Саміт Кримська платформа проходить у Києві 23 серпня. Відкрила його Джамала зі знаменитою піснею "1944" - саме з тією, з якою поп-зірка здобула перемогу для України на Євробаченні 2016.

З чого все почалося

"Зраду" щодо гонорару Джамали розігнали проросійські Telegram-канали і Facebook-спільноти.

"Співачка Джамала виставила на сайті держзакупівель Prozorro свій "цінник":

очікувана нею вартість своєї послуги - 337 400 грн бюджетних коштів... Джамалі тепер просто необхідно буде вкластися хоча б в дорогі декорації або потужну масовку", - зокрема йдеться у спільноті "ИСКРА", яка пропагує ідеологію ОПЗЖ.

Подібний меседж про "дорогий патріотизм" можна побачити і у спільноті "Страна.UA - Новости Украины" (нагадаємо, що на сайт Страна.ua накладено санкції).

Скриншот (prozorro.gov.ua)

У Facebook користувачі з піною біля рота доводять, що Джамала не заслуговує таких грошей за свій виступ.

"И я бы спела за такую сумму!", "Так она же патриотка, могла бы и бесплатно спеть. Или весь патриотизм за деньги?", "Патриотка должна быть патриотична во всем, бесплатно должна выступать в такие дни", - пишуть юзери.

Скриншот коментарів

Чому хейтери Джамали не праві?

Користувачі, які "бісяться" через гонорар Джамали не звертають увагу на те, що будь-яка робота має оплачуватися.

"Уявимо, що ви - власник крамнички з продажу ковбаси або бухла. А "організаторам свята" треба поляну святкову накрити. Подаруєте їм трохи товару "в ім'я патріотизму"?" - влучно звернувся до хейтерів Джамали журналіст Сергій Смальчук на своїй сторінці у Facebook.

"Те, що вона робить, - це у вашому розумінні "в кабаре ногами дригать", яке нічого не варте? Бо якщо так, то ви або реально тупі, або взагалі наглухо кінчені", - додав він.

Виступ Джамали на Кримській платформі

Такої ж приблизно думки й інший відомий журналіст Богдан Буткевич. Ситуацію, що склалася навколо гонорару Джамали, він називає "ср*ним совком в стилі "ты ж поешь, вот и радуйся, а че, мы те еще и денег должны платить".

"От це - саме те, чому в Україні такі трабли з власним продуктом в музиці, літературі, мистецтві. Бо українці не хочуть платити за контент. І не тому, що бідні. А тому, що - рагулі в більшості в культурному плані. Це жлобство вищої міри - закидати артисту те, що він, сволота така, працює виявляється за гроші. Що він, цей артист, який вклав роки каторжної роботи, сотні тисяч, якщо не мільйони, власних грошей у власний розвиток - хоче щось отримати назад", - пише Буткевич у Facebook.

За словами Богдана, хейтери Джамали (і інших митців) не думають навіть, що за артистом стоїть величезна команда тих, хто створює продукт, і вони всі "хочуть теж їсти".

"Артист має повне право встановлювати ту ціну за себе, яку вважає за потрібне. Бо ця ціна з’являється не на порожньому місці, а завдяки суворій роботі. І ця ціна - вона про те, скільки ти вклав і який твій соціальний капітал. За просто так ніхто грошей не платить. Якщо людина встановлює ціну - значить, вона знає її. І має повне право її встановлювати. Кожна робота має бути оплачена. Чому Джамала має співати безкоштовно будь-де? Ви ж не будете безкоштовно свою роботу робити? То чому вона має? Чому ніхто не каже, що на Кримській платформі офіціанти чи монтери мають працювати безкоштовно?" - зауважив журналіст.

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

А скільки беруть за виступи інші українські зірки?

У квітні відома блогерша Юлія Вербинець з Івано-Франківська з розмахом відзначила своє 18-річчя. На святі у неї були присутні топ-зірки української сцени. Зокрема, Юрій Горбунов, Rumbero's, а також Дмитро Монатік.

Тоді ж сама дівчина розповіла, що на гучне святкування "спустила" близько трьох мільйонів гривень. З них лише на гонорари зіркам пішло 120 тисяч євро. Вона зазначила, що половина цього гонорару пішло Монатіку (тобто, мінімум, 60 тисяч євро).