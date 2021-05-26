Скандал у Дніпрі: людям роздають апельсини проти коронавірусу від Загіда Краснова

Як пишуть журналісти, одна з жінок задалася питанням, "як таке давати дітям".

"Сьогодні приходили до мене активісти від "Громадської сили" Загіда Краснова, принесли ось такий подаруночок. Цікаво, чи рятує таким набором Загід Краснов свою сім'ю від коронавірусу?! Чому я повинна давати це своїм дітям? За кого нас вважають!?"- сказала вона.

"У той час як Загід Краснов і його прихильники зміцнюють імунітет на закордонних курортах і лікуються в кращих вітчизняних і зарубіжних клініках, простим смертним пропонують поділити на всю сім'ю 2 апельсина", - пишуть журналісти.

Ще одна дніпрянка Іванна Тарасенко в Facebook також розповіла, що отримала такий набір і заявила, що "її обуренням немає меж".

"Обуренням немає меж! Мало того що вакцинацію постійно зривають так тепер Загід вирішив боротися з коронавірусом. Комусь ще приносили? На сонячному завалено цими мандаринами, навіть на поштових скриньках лежать", - написала вона.

За словами медиків, такий вчинок є антинауковим, пише видання.

"Це схоже на мракобісся. Я вважала, що Краснов - досить освічена і адекватна людина, і вкрай розчарована. Пропагувати вживання цитрусових як метод боротьби з COVID-19 - це не тільки антинауково, але і абсолютно безвідповідально", - цитує видання слова медика Анни з Дніпра.