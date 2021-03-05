Стрибок захворюваності коронавірусом в Україні: лікар дав пояснення

За словами Віленського, одна з важливих причин зростання захворюваності – люди перестали дотримуватися карантинних обмежень і стали більше контактувати.

"Ми зараз бачимо збільшення кількості випадків у різних регіонах України, переважно в західних областях, але й не тільки. Вже Житомирська область у червоній зоні. Напевно, це перебіг епідемічного процесу, який можна було передбачити, оскільки після закінчення карантину люди стали більше спілкуватися, стало більше контактів, і відповідно, передача вірусу від однієї людини до іншої поширилася, і зараз ми маємо це підвищення", - вважає експерт.

Він додав, що також вносять свій внесок мутації коронавірусу і змінені види хвороби передаються від однієї людини до іншої.

Віленський зазначив, що для того, щоб зупинити пандемію, важливою є вакцинація від коронавірусу. Він вже зробив собі щеплення і повідомив, що почуває себе нормально.

"Я вже зробив щеплення позавчора, і також зробив це публічно, на камеру. Це був CoviShield, і вакцина, яка зареєстрована і є в Україні. Переніс щеплення добре, відчуваю себе абсолютно нормально. Для того, щоб отримати імунітет після введення вакцини, потрібно, щоб минув певний час. Тому щеплення треба робити по всій країні, незалежно від перебування регіону в червоній, помаранчевій або жовтій зоні, це не змінює графіка роботи мобільних команд, які зараз працюють", - додав фахівець.

Він пояснив, що людям, які вже перехворіли на коронавірус, можна відкласти вакцинацію на пів року. Але робити щеплення можна і раніше.