Ситуація з COVID-19 скоро вийде з-під контролю по всій Україні: лікар дав тривожний прогноз

Коронавірус в Україні (ілюстративне фото: РБК-Україна)

Епідеміолог заявив, що українські лікарні переповнені пацієнтами з коронавірусом

В Україні через зростання кількості хворих коронавірусом МОЗ готує лікарні третьої хвилі. При цьому за словами лікаря-епідеміолога, багато клінік вже переповнені пацієнтами з COVID-19.

Керівник Національної експертної групи з інфекційного контролю Андрій Александрін висловив думку, що реальний стан справ із захворюваністю замовчується. Про це лікар розповів в інтерв'ю виданню "Апостроф".

Також епідеміолог назвав регіони, де ситуація з коронавірусом вийшла з-під контролю.

Лікар не погоджується з твердженням, нібито зараз у лікарнях багато вільних місць і зростання кількості пацієнтів не є критичним.

"Бо коли ми цього тижня, у вівторок-середу, працювали в Харкові, то побачили, що обласна інфекційна лікарня переповнена більш ніж на 100% хворими COVID-19. Інфекційне відділення 13-ї лікарні в Харкові також повністю переповнене хворими коронавірусом", - розповів Александрін.

Епідеміолог відзначає великий вплив дій місцевої влади на ситуацію зі стриманням поширення коронавірусу. Таке він бачив у Полтаві, де "непогано відпрацьовано питання на рівні ОДА та є чітка координація".

"Але і неконтрольована ситуація, яка склалася у Львові, Івано-Франківську, Тернополі, Рівному, Харкові, дуже скоро стане реальністю у всіх регіонах України", - прогнозує Александрін.

Лікар вважає, що зараз замовчують даний стан справ з епідеміологічною ситуацією у зв'язку з COVID-19.

"Тому що питання інфекційних захворювань носить суто політичний характер. Це велика рідкість, коли на ток-шоу допускають лікарів-інфекціоністів і епідеміологів. Але у нас постійно чують політиканів", - зазначив Александрін.

Раніше ми писали про те, що експерти назвали епіцентри COVID-19 в Україні та закликали громадян звернути увагу.

Також повідомлялося, що українські лікарі звернулися до людей через коронавірус і заявили, що помирає від ускладнень кожен десятий пацієнт.

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Автор: Володимир Костирін