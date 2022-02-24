Ситуація в Одесі: що зараз відбувається в місті

14:37 На вулицях Одеси помічені танки. Вони - українські! Наші військові готові захищати мешканців міста від російських окупантів.

14:00 Медичні заклади Одеси та області надаватимуть допомогу всім, хто потребує, запевнили в Департаменті охорони здоров'я ОДА.

У лікарнях є запас медикаментів, медичних виробів, витратних матеріалів, інфузійних розчинів. Є чіткі механізми поповнення запасів та його відновлення. Усі лікарні забезпечені автономними джерелами живлення.

Залучено всі регіональні центри екстреної медичної допомоги, які забезпечують безперебійне, безвідмовне та цілодобове надання екстреної медичної допомоги.

12:50 18 людей загинули внаслідок удару по військовій частині у Липецькому, Подільського району Одеської області. З них 8 чоловіків та 10 жінок. З-під завалів врятували 6 людей, але один із них, на жаль, помер у лікарні. Триває розбір завалів, повідомив Антон Геращенко з посиланням на Одеську ОДА.

12:20 Волонтер Одеського військового госпіталю Андрій Танцюра просить людей терміново здати кров. Потрібні всі групи. Адреса здачі крові: Відділення заготівлі крові ВМКЦ Південного регіону, вул. Пироговська, 2/2.

10:00 В УЗ повідомили, що 24 лютого з Одеси відправиться евакуаційний рейс. З міркувань безпеки точний час відправлення і кінцевого пункту призначення не повідомляється.

08:12 З самого ранку в соціальних мережах і російських ЗМІ поширювалася інформація, що нібито близько 5:00 в Одесі висадився десант військ РФ. Однак цю інформацію оперативно спростували в Генеральному штабі ЗСУ.

"Інформація про десантування російських військ в Одесі не відповідає дійсності", - йдеться в повідомлення Генштабу.

Що говорить влада Одеси і області

На даний момент в місті всі об'єкти критичної інфраструктури, транспорт, медустанови працюють в штатному режимі. Школи переведені на дистанційне навчання, працюють чергові класи, йдеться в повідомленні на офіційному сайті Одеси.

Одеситів просять зберігати спокій і обмежити пересування по місту.

"Я звертаюся до всіх одеситів з проханням зберігати спокій і довіряти тільки офіційним джерелам інформації. Паніка позбавляє можливості критично мислити і правильно діяти в нестандартній ситуації", - звернувся до людей мер Одеси Геннадій Труханов.

З такими ж заявами виступило керівництво області.

Всі захисні укриття та підвали, що знаходяться в комунальній власності, відкриті.