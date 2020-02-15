Ситуація неоднозначна: в Києві дивна ДТП потрапила на відео

Відеокамера зафіксувала дивну ДТП в Києві
14 лютого близько 13 години на вулиці Андріївській в Києві сталася дивна ДТП з мікроавтобусом і пішоходом. У поліції опублікували відеоролик, на якому видно, що на пішохода було скоєно наїзд. При цьому співробітники поліції ставлять питання про те, як класифікувати інцидент.
Як пише прес-служба Національної поліції, спочатку подію було кваліфіковано як ДТП з потерпілим, але після опитування учасників події й перегляду відео з камер інспектори встановили, що пішохід тілесних ушкоджень не отримав.
Також поліцейські встановили, що водій Mercedes не зазнав матеріальної шкоди, бо на його транспортному засобі не було ніяких механічних пошкоджень.
В Києві сталася дивна ДТП з мікроавтобусом
У коментарях почали дискутувати, обговорюючи питання винності кожного з учасників руху.
Скріншоти (facebook.com/kyivpatrol)
Нагадаємо, що раніше у Києві п'яний водій в'їхав у маршрутку, постраждали 6 осіб.