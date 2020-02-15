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Ситуація неоднозначна: в Києві дивна ДТП потрапила на відео

STYLERПодії    15.02.2020 - 11:55
Ситуація неоднозначна: в Києві дивна ДТП потрапила на відео
В Києві сталася дивна ДТП (колаж: РБК-Україна)

Відеокамера зафіксувала дивну ДТП в Києві

14 лютого близько 13 години на вулиці Андріївській в Києві сталася дивна ДТП з мікроавтобусом і пішоходом. У поліції опублікували відеоролик, на якому видно, що на пішохода було скоєно наїзд. При цьому співробітники поліції ставлять питання про те, як класифікувати інцидент.

Як пише прес-служба Національної поліції, спочатку подію було кваліфіковано як ДТП з потерпілим, але після опитування учасників події й перегляду відео з камер інспектори встановили, що пішохід тілесних ушкоджень не отримав.

Також поліцейські встановили, що водій Mercedes не зазнав матеріальної шкоди, бо на його транспортному засобі не було ніяких механічних пошкоджень.

В Києві сталася дивна ДТП з мікроавтобусом

У коментарях почали дискутувати, обговорюючи питання винності кожного з учасників руху.

  • Пішохід постраждав, але він і винен, він прекрасно чув, що автобус рухається, але він був упевнений, що його водій бачить і пропустить принца. Правда, дурна ситуація: пішохід не потрапив у поле зору водія і стався наїзд. Водій його не на тротуарі збив, а на дорозі. А дорога для чого? Для їзди. Пішоходи звикли, що вони завжди праві.
  • Пішохід сам поставив своє життя на небезпеку. Сам винен.
  • Авто - це джерело підвищеної небезпеки. У даному випадку, винен водій.
  • Однозначно винен пішохід. Навіть не розумію, чому виникло це питання.
  • Пощастило, що під колеса не зажувало... а то все могло закінчитися сумніше.
  • Обопільна вина.

    Скріншоти (facebook.com/kyivpatrol)

    Нагадаємо, що раніше у Києві п'яний водій в'їхав у маршрутку, постраждали 6 осіб.

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