Ситуація неоднозначна: в Києві дивна ДТП потрапила на відео

В Києві сталася дивна ДТП (колаж: РБК-Україна)

Відеокамера зафіксувала дивну ДТП в Києві

14 лютого близько 13 години на вулиці Андріївській в Києві сталася дивна ДТП з мікроавтобусом і пішоходом. У поліції опублікували відеоролик, на якому видно, що на пішохода було скоєно наїзд. При цьому співробітники поліції ставлять питання про те, як класифікувати інцидент.

Як пише прес-служба Національної поліції, спочатку подію було кваліфіковано як ДТП з потерпілим, але після опитування учасників події й перегляду відео з камер інспектори встановили, що пішохід тілесних ушкоджень не отримав.

Також поліцейські встановили, що водій Mercedes не зазнав матеріальної шкоди, бо на його транспортному засобі не було ніяких механічних пошкоджень.

В Києві сталася дивна ДТП з мікроавтобусом

У коментарях почали дискутувати, обговорюючи питання винності кожного з учасників руху.

Пішохід постраждав, але він і винен, він прекрасно чув, що автобус рухається, але він був упевнений, що його водій бачить і пропустить принца. Правда, дурна ситуація: пішохід не потрапив у поле зору водія і стався наїзд. Водій його не на тротуарі збив, а на дорозі. А дорога для чого? Для їзди. Пішоходи звикли, що вони завжди праві.

Пішохід сам поставив своє життя на небезпеку. Сам винен.

Авто - це джерело підвищеної небезпеки. У даному випадку, винен водій.

Однозначно винен пішохід. Навіть не розумію, чому виникло це питання.

Пощастило, що під колеса не зажувало... а то все могло закінчитися сумніше.

Обопільна вина.

Скріншоти (facebook.com/kyivpatrol)

Нагадаємо, що раніше у Києві п'яний водій в'їхав у маршрутку, постраждали 6 осіб.