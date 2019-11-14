Ситуація не була незворотною: шокуюча правда про хворобу Заворотнюк

Анастасія Заворотнюк, популярна актриса, яка зараз проходить реабілітацію в одній з приватних клінік в Підмосков'ї, має великі шанси на одужання. Близький друг сім'ї зірки розповів, що у Заворотнюк діагностували пухлину на ранній стадії, що дало великі шанси на те, що вона одужає.

Як повідомив друг з оточення актриси серіалу "Моя прекрасна няня", пухлина головного мозку була виявлена набагато раніше, ніж у Жанни Фріске, і це дає великі шанси на те, що Заворотнюк зможе повернутися до нормального життя найближчим часом.

Анастасія Заворотнюк (Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Рідні актриси, як і раніше зберігають мовчання і не повідомляють про те, як просувається лікування, однак близький друг сім'ї, учасник шоу "Льодовиковий період", яке колись вела Анастасія Заворотнюк, погодився розповісти деякі подробиці про її здоров'я.

"Як мені розповіли, помітили захворювання на стадії, коли ситуація ще не була незворотною, як у випадку з Жанною Фріске", - повідомив знайомий анонімно і додав, що в даний момент хвороба почала відступати.

Анастасія Заворотнюк (Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Він зазначив, що у випадку з Анастасією Заворотнюк мала значення кожна хвилина, і так як лікування почали дуже оперативно, то вдалося зупинити розвиток хвороби. Дуже допомогли друзі, які зробили все можливе, щоб допомогти актрисі.

"Кращі клініки, лікарі і дорогі препарати допомогли – у нас серед фігуристів кажуть, що Настя пішла на поправку, загрози її життю немає", - розповіло джерело.