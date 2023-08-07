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Ситуация напряженная. Украинцы не могут купить билеты на поезда Укрзализныци

Украинцы не могут купить билеты на УЗ (коллаж Styler)
Автор: Людмила Жукова

Укрзализныця очутилась вновь в центре скандала. Дело в том, что люди не могут купить билеты на 5ключевые направления. Билетов на сайте - просто нет.

Об этом сообщил Олег Васильев в Facebook.

Детали скандала с УЗ

Васильев рассказал, что ситуация с билетами на поезда по Украине остается напряженной.

"По ключевым направлениям места в поездах отсутствуют, где-то билетов нет на ближайшие 7 дней. Довольно аномально выглядит отсутствие мест по будням. В частности, в сообщении Киев-Львов билеты отсутствуют на 8, 9, 10 августа. На 11 и 12 августа назначены дополнительные поезда №163, №191", - написал он.

Запорожье-Днепр-Львов – есть билеты на 8 августа – поезд №120.

Львов-Днепр-Запорожье – с 7 по 13 августа билеты отсутствуют.

Харьков-Львов, Одесса-Львов, Харьков-Одесса – с 7 по 13 августа билеты отсутствуют.

Одесса-Харьков – есть билеты на 10 августа, поезд №8. Львов-Харьков – есть билеты на 12 июля, поезд №17.

Львов-Одесса – есть билеты на 8, 10 августа – поезда: №12, №37.

Киев-Хелм, Киев-Перемышль – с 7 по 13 августа билеты отсутствуют.

Аналогичная ситуация по направлениям: Киев-Ивано-Франковск, Киев-Черновцы, Киев-Ворохта-Рахов.

На поезда УЗ невозможно купить билеты (Скриншот)

Что думают украинцы по этому поводу

В комментариях люди написали, что ситуация с билетами действительно критическая, а приложение УЗ имеет много недостатков.

  • Да, что-то сейчас совсем туго с билетами. Особенно меня удивило что вообще нет билетов Львов-Пшемысль, не наблюдал там такого в мирное время. И это при том что там сейчас 4 поезда.
  • На Хелм нових не додають чомусь. Вчора мав би відкритись продаж, але нема. На 24 є і все...
  • А ще бісить що на Інтерсіті не можна взяти квитки в касі по безкоштовній формі для залізничників. Прийшлось назад брати за повну вартість на той потяг, який мені потрібен.
  • Погано, що в застосунку немає відомостей щодо моєливості пересадок на приміські поїзди, та немає притомного узгодження максимальної кількості приміських потягів, якими пасажир міг би доїхати до проміжних зупинок.

Кстати, ранее мы писали о том, что украинцы массово жалуются на нововведение с билетами Укрзализныци.

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Укрзализныця