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Ситуація критична: лікар із Закарпаття розповів тривожні новини про коронавірус

Новость на русском → Ужгород, Вівторок 09 березня 2021 15:41
Ситуація критична: лікар із Закарпаття розповів тривожні новини про коронавірус На Закарпатті ситуація з коронавірусом стає критичною (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У Закарпатській області ситуація з коронавірусом стає все гірше. Лікарні переповнені й у більшості пацієнтів – важкий перебіг COVID-19. Лікарі кажуть, що третя хвиля коронавірусу на Закарпатті набагато складніше двох попередніх.

Головний лікар центральної міської клінічної лікарні Ужгорода Іван Курах розповів в ефірі телеканалу "Україна 24" про те, що кількість хворих стрімко зростає.

"Ситуація дуже критична. Дуже багато надійшло важких хворих. Перша і друга хвиля коронавірусу була м'якше. Третя хвиля надто складна", - зазначив медик.

Він додав, що в центральній міській клінічній лікарні Ужгорода вже переобладнали для хворих з коронавірусом п'ять відділень та знову не вистачає місць. Пацієнти надходять у дуже важкому стані й не всіх вдалося врятувати.

"В моїй лікарні спочатку відкривали одне відділення, зараз дійшли до 5. У нас зараз 190 ліжок. Іншого виходу немає, тому що багато хворих надходить. За цю ніч до нас надійшло 8 хворих, на жаль, шістьом не змогли допомогти. Хворі поступають в дуже занедбаному стані з вираженою дихальною недостатністю. Більшість хворих через вік, онкологію та цукровий діабет", - повідомив Іван Курах.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у МОЗ розповіли про нові штами коронавірусу – вони небезпечніше і заразніші, і вражають не тільки легені, але й інші внутрішні органи людини.

А також ми розповідали про те, що в Івано-Франківську найбільша захворюваність і смертність з початку епідемії COVID.

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