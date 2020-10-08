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Ситуація з коронавірусом в Луганську - критична: похоронний бізнес процвітає

Автор: Світлана Мащенко

В окупованому Луганську немає ліків і лікарів для боротьби з COVID-19

Коронавірус в Луганську масово вбиває людей, адже ліків і лікарів в окупованому місті немає.

Таку заяву зробив в ефірі росТБ один з колишніх депутатів Верховної Ради, який в 2014 році втік в Росію на постійне місце проживання.

"Там епідемія. Пневмонія - це вирок! Там немає ліків та лікарів, лікувати нікому", - заявив він.

У росЗМІ прозвучала також інформація про те, що не так давно від коронавірусу помер екс-"міністр культури" і автор "гімну ЛНР" Юрій Дерський.

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"Чоловік лежав на ліжку і розумів, що його ніхто не вилікує", - зазначив колишній нардеп.

Він додав, що надії на порятунок немає, а єдиний успішний бізнес в ОРДЛО - похоронний.

"Єдиний бізнес, який процвітає, це надання похоронних послуг, який збільшився в три рази. Є той, хто може оцінити реальну ситуацію? Хоча б подивитися, чим можна допомогти людям. Лідери ДНР і ЛНР взагалі розуміють, що там відбувається?" - заявив екс-нардеп.

У Луганську критична ситуація з коронавірусом (відео: YouTube)

Зазначимо, що час від часу з-за лінії розмежування на підконтрольну територію доходять новини про смерть "керівництва" ОРДЛО від коронавірусу.

До прикладу, нещодавно помер один з найвідоміших бойовиків "ЛНР" Олексій Павлов, більш відомий на прізвисько "Лєший". Він помер від пневмонії, що виникла внаслідок ускладнень від коронавірусу.

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