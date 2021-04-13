Систематично бив і принижував: у Рівному тренер з плавання знущалася над дітьми

Батьки дітей звернулися в громадську організацію, а також в поліцію. Вони повідомили, що тренер регулярно била дітей у спортивній секції, а також ображала їх словесно.

"Ще одна жахлива ситуація із застосуванням насильства проти дітей виникла в нашому місті. Так, рівненська тренерка місцевої спортивної школи систематично завдавала тілесні ушкодження і побої дітям-школярам, яких вона тренувала. Вона застосовувала до них насильство (била по голові та іншим частинам тіла) і принижувала", - йдеться в повідомленні.

Як зазначив один з батьків в коментарях, у дитини після таких спортивних занять відпало бажання відвідувати басейн повністю.

"У моєї дитини після пів року занять у цього тренера, бажання відвідувати басейн більше немає зовсім. Діти стояли на сходах і плакали", - написав Манко Сергій.

В поліції відзначили, що отримали колективну заяву від п'яти батьків про неприйнятні методи тренування і виховання з боку тренера з плавання. Також зазначено, що подібні методи використовував не один тренер, а два.

"Відомо, що скарги на дії тренерів з плавання мали місце у 2019 і 2020 роках. Вони стверджують, що дві жінки-тренери під час занять наносили дітям тілесні ушкодження", - повідомили в поліції Рівненської області.

Розпочато досудове розслідування, попередньо по 1 ч. ст. 125 КК України (Умисне легке тілесне ушкодження). Зараз слідчі з'ясовують всі обставини інцидентів і проводять опитування потерпілих та свідків.