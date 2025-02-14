Сырые или жареные? Диетолог рассказала, какие орехи лучшие для здоровья

Что известно о жареных орехах

Диетолог Авив Джошуа рассказала, что жареные орехи нагревают для усиления их аромата, вкуса и текстуры. Они могут быть сухо жареными, где масло не добавляется, или жаренными в масле.

Жарить можно в духовке или на плите, часто добавляя приправы, такие как соль или специи, чтобы добавить вкуса.

Польза сырых орехов для здоровья

Сырые орехи не содержат масла, соли или сладких ароматизаторов, что может быть более здоровым выбором, если вы следите за потреблением калорий, сахара или натрия.

Они также сохраняют более высокий уровень определенных питательных веществ. Сырой миндаль и орехи макадамии содержат больше белка, клетчатки, витамина С и некоторых витаминов группы B, чем их жареные аналоги.

Фундук содержит больше кальция, фосфора и калия в сыром виде, чем в жареном.

Некоторые сырые орехи также могут сохранять больше фитохимических веществ в сыром состоянии. Сырой миндаль содержит значительное количество хинина, рибалинидина, сапогенина, флаван-3-ола и танина.

Сырые бразильские орехи и фундук содержат такие полезные фенольные вещества, как галловая кислота.

Сырые орехи иногда могут переносить вредные бактерии, такие как сальмонелла, хотя это редко. Тогда как жарка и нагрев могут помочь убить бактерии.

Влияние жарки орехов на здоровье

Жарка может улучшить вкус, запах, цвет, текстуру и внешний вид орехов. Обжаривание необходимо проводить аккуратно, слишком сильный нагрев может привести к окислению жиров в орехах, что приведет к прогорклому вкусу и низкому качеству.

По сравнению с сырыми орехами, жареные орехи могут иметь немного больше углеводов.

Способ обработки орехов также влияет на их энергетическое содержание. Более обработанные орехи, такие как жареные, выделяют больше жира по сравнению с сырыми целыми.

Влияние жареных орехов на здоровье зависит от того, что и сколько вы в них добавляете. Это особенно важно, если вы следите за потреблением калорий, сахара или соли.

Жарка дома орехов дает вам полный контроль над ингредиентами. Вы можете уменьшить количество соли и сахара и использовать вместо них специи.

Приготовление орехов или других продуктов при высокой температуре может привести к образованию химического вещества под названием акриламид. Доказано, что высокий уровень акриламида вызывает рак. Лучше всего жарить их при умеренной температуре и часто проверять, чтобы избежать акриламида и пригорания.

Советы по потреблению

Наслаждайтесь сырыми или жареными орехами для усиления вкуса. Жарка в домашних условиях проста и позволяет контролировать ингредиенты. Вот как безопасно их поджарить:

разогрейте духовку до 165 градусов

выложите орехи в один слой на противень, застеленный пергаментной бумагой

слегка смажьте оливковым маслом

уменьшите или исключите соль и сахар и приправьте орехи специями

жарьте 10-15 минут, помешивая для равномерного приготовления и проверяя, чтобы они не подгорели

полностью охладите перед хранением в герметичном контейнере

Какие орехи лучше

Сырые орехи имеют меньшую калорийность и лучше сохраняют такие питательные вещества, как белок и клетчатка. В зависимости от ореха, жарка может усилить некоторые богатые антиоксидантами соединения.

В жареные орехи, скорее всего, добавляют сахар или соль, поэтому контроль ингредиентов во время жарки дома является ключевым для более здорового варианта. Сырые орехи являются более удобными и универсальными.

Орехи наполнены питательными веществами и фитохимическими веществами, и их можно есть сырыми или жареными. Жареные орехи могут иметь дополнительные калории, сахар и соль.