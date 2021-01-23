Синці на тілі без об'єктивних причин: лікарі розповіли, коли потрібно бити на сполох

Синець на тілі зазвичай з'являється у відповідь на травму. Під шкірою починають розвиватися капіляри й колір синця через це набуває різних відтінків. Зазвичай вони самостійно зникають через одну-два тижні. Однак бувають випадки, коли травми не було, а з'явився синець. Лікарі кажуть, що це сигнал до того, що виникли проблеми зі здоров'ям.

Як повідомляють фахівці Medical News Today, синці часто починають з'являтися у людей старшого віку, оскільки їх кровоносні судини стають слабшими. Однак буває, що вони виникають і у людей більш молодого віку.

Як ознаки говорять, що з організмом не все гаразд

Болючі синці виникають у відповідь на незначні травми

На тілі з'являється багато синців, але людина не завжди пам'ятає про травми

Синці виникають часто, а на їх загоєння йде багато часу

Кровотечі після травми триває довше 10 хвилин

Причини виникнення синців

Лікарські засоби. Є препарати, які розріджують кров і можуть викликати більше синців та кровотеч. Якщо є такі ознаки – потрібно обговорити це зі своїм лікарем.

Зловживання алкоголем. Спиртні напої є важливим чинником у розвитку захворювань печінки, в тому числі й цирозу. Як тільки печінка перестає виробляти білки, які допомагають згортанню крові, починаються проблеми.

Порушення згортання крові. До цього можуть призвести генетичні захворювання або придбані у дорослому віці. Якщо таке порушення викликає синці, то є небезпека, що у людини можуть бути внутрішні кровотечі.

Дефіцит вітамінів. Деякі вітаміни можуть впливати на згортання крові. Цинга з'являється від нестачі вітаміну С і вона провокує кровоточивість ясен, синці та рани, які довго не загоюються.

Рак. Таке зустрічається рідко, але онкологія може викликати раптові кровотечі та синці. Зазвичай кров вражає лейкоз. Також може бути кровоточивість ясен.

Васкуліт. Це запалення кровоносних судин, що може викликати кровотечі та синці, а також задишку, оніміння кінцівок, виразки, грудки та пурпурові плями.

Пурпура. Це захворювання літніх людей і вражає людей старше 50 років. На шкірі з'являються пурпурно-червоні ураження, які проявляються на руках і кистях.

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