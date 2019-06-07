Синоптики шокували прогнозом на вихідні: яким області не пощастить (фото)

Погода в Україні на вихідних 8 і 9 червня (ілюстративне фото: pixabay.com)

Погода в Україні на вихідних не надто сприятиме відпочинку на природі

Погода в Україні на вихідних, 8 і 9 червня принесе мешканцям більшості областей чергову порцію неприємностей у вигляді гроз і дощів і шквального вітру. Однак у неділю на деякій частині країни очікується покращення погодних умов. Про це повідомляють синоптики Українського гідрометцентру.

Так, у суботу, 8 червня, синоптики прогнозують невеликі дощі з грозами по всій території країни. А для деяких областей синоптики на суботу оголосили штормове попередження.

Вдень в західних, центральних, Одеській, Сумській і Харківській областях місцями град і шквали 15-20 м/с.

Незважаючи на опади, температура повітря буде досить високою, особливо на Сході країни, де повітря прогріється до +29... +31 градуса. Вночі в регіоні буде від +16 до +19 тепла.

Найнижча температура в суботу буде на Заході - від +24 до +27 градусів, окрім Закарпаття, де буде тепліше - від +27 до +29 тепла. Вночі буде +13... +17.

На решті територій +27... +30 градусів, нічна температура складе від +15 до +18.

В Києві в суботу також можливі невеликі дощі з грозами. Вночі від +16 до +18 градусів, вдень спекотно - від +28 до +30.

Погода в Україні в суботу, 8 червня (фото: meteo.gov.ua)

В неділю, 9 червня вірогідність дощів і грох збережеться повсюду, окрім Східних та наближених до них областей - Дніпропетровської та Запорізької.

Температурні покажчики будуть майже такими ж, як і в суботу.

Погода в Україні в неділю, 9 червня (фото: meteo.gov.ua)

До слова, нещодавно стало відомо про загибель мешканки Львівщини від удару блискавки.

Нагадаємо, в мережі показали небувалу повінь у Тернопільській області. Вируючі потоки води зносили все на своєму шляху.

Також ми повідомляли, що Кам'янець-Подільський пішов під воду. Люди ходили по коліно у воді, а автомобілі були затоплені практично по лобове скло.