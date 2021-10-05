Синоптики розповіли, де в Україні все ще буде тепло

Погода в Україні 5 жовтня буде теплою і без опадів. При цьому в деяких областях повітря прогріється більше, ніж в інших.
Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.
На заході найтепліше буде в Закарпатській області. Там очікується +19+ 21. У Львівській та Івано-Франківській областях +16+18, у Чернівецькій та Волинській - +15+17, у Тернопільській, Хмельницькій та Рівненській - +14+16.
У північній частині країни також без опадів. У Чернігівській області +14+16, у Сумській - +12+14.
У центральних регіонах буде також тепло і сухо. У Черкаській та Полтавській областях +13+15, у Кіровоградській та Дніпропетровській - +14+16.
На сході сонячно. У Луганській, Донецькій та Харківській областях очікується +13+15.
На півдні буде трохи тепліше. У Запорізькій та Миколаївській областях +16+18, у Херсонській та Одеській - +17+19.
В окупованому Криму без дощів і +15+17.
У Києві синоптики обіцяють +14+16. При цьому опадів не очікується. Сьогодні буде дути південно-східний вітер зі швидкістю 5-10 м/с.
Погода в Україні 5 жовтня (погодна карта: meteo.gov.ua)
Нагадаємо, синоптики розповіли, що погода в Україні скоро зміниться з приходом атмосферного фронту, який витіснить сонячні і помірно теплі дні.
Ми також писали про те, що синоптики розповіли, чи чекати в жовтні раннього снігу і морозів.