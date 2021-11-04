Синоптики розповіли, де сьогодні в Україні пройдуть дощі

На заході дощі пройдуть у Рівненській (+12+14), Львівській (+14+16) та Закарпатській областях (+15+17). В Івано-Франківській області +14+16, у Тернопільській та Хмельницькій - +13+15, у Чернівецькій +15+17.

У північній частині країни без опадів. У Чернігівській та Сумській областях повітря прогріється до +12+14.

У центральних регіонах також дощів не буде. У Вінницькій області +14+16, у Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській та Черкаській - +12+14.

На сході опадів не очікується. У Донецькій і Луганській областях +13+15, в Харківській +12+14.

На півдні сухо. При цьому найтепліше буде в Херсонській області +15+17. У Запорізькій, Миколаївській та Одеській областях буде +13+15.

В окупованому Криму без опадів. Вдень температура повітря становитиме +16+18.

У Києві дощу також не буде, але і не буде високих температур - всього +11+13. При цьому буде дути південно-східний вітер зі швидкістю 7-12 м/с.

Погода в Києві 4 листопада (погодна карта: meteo.gov.ua)