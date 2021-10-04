Синоптики розповіли, де сьогодні буде до +21

На заході сьогодні буде найтепліше. У Закарпатській області +19+21, у Львівській області +18 +20, в Івано-Франківській області +16+18, в Чернівецькій та Рівненській областях +15+17. У Тернопільській області +14+16, у Хмельницькій - +13+15.

У північній частині країни буде прохолодніше. У Чернігівській області +12+14, у Сумській області +11+13.

У центральних регіонах також без опадів. У Черкаській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях +13+15. У Полтавській області +12+14.

На сході температура повітря наступна: в Луганській області +11+13, в Донецькій - +13+15, в Харківській - +12+14.

На півдні буде трохи тепліше. У Запорізькій області +13+15, у Херсонській та Одеській областях +15+17. У Миколаївській області +14+16.

В окупованому Криму без опадів. Очікується, що температура повітря на півострові складе +14+16.

У Києві також без дощу. Повітря прогріється до +14+16. При цьому буде дути південно-східний вітер 3-8 м/с.

Погода в Україні 4 жовтня (погодна карта: meteo.gov.ua)