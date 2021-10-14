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Синоптики розповіли, де сьогодні буде до +16

Автор: Styler

Погода в Україні в четвер, 14 жовтня, буде сонячною і без дощів. При цьому в деяких областях температура повітря прогріється до 16 градусів тепла.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

У західних областях без опадів. У Закарпатській, Івано-Франківській, Хмельницькій та Чернівецькій областях +9+11. У Львівській, Тернопільській, Рівненській та Волинській областях +8+10.

На півночі країни також без дощів. У Чернігівській та Сумській областях +10+12.

У центральній частині України без опадів. У Черкаській, Кіровоградській, Полтавській та Вінницькій областях +10+12. У Дніпропетровській області +11+13.

На сході без дощів. У Донецькій області +12+14, в Луганській - +13+15, в Харківській - +11+13.

На півдні також без опадів. У Запорізькій області +15+17, у Херсонській та Миколаївській - +14+16, в Одеській - +13+15.

В окупованому Криму сьогодні без опадів і очікується +14+16.

У Києві без дощів. Вдень температура повітря коливатиметься від +10 до +12. При цьому буде дути північно-західний вітер зі швидкістю 7-12 м/с.

Погода в Україні 14 жовтня (погодна карта: meteo.gov.ua)

Нагадаємо, що українців чекають чотири дні вихідних поспіль, але один день доведеться відпрацювати.

Ми також писали про те, що Україну накриває жахливий смог. Таке буває тільки в найбрудніших центрах Азії та Африки.

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