Синоптики розповіли, де сьогодні буде до +16

У західних областях без опадів. У Закарпатській, Івано-Франківській, Хмельницькій та Чернівецькій областях +9+11. У Львівській, Тернопільській, Рівненській та Волинській областях +8+10.

На півночі країни також без дощів. У Чернігівській та Сумській областях +10+12.

У центральній частині України без опадів. У Черкаській, Кіровоградській, Полтавській та Вінницькій областях +10+12. У Дніпропетровській області +11+13.

На сході без дощів. У Донецькій області +12+14, в Луганській - +13+15, в Харківській - +11+13.

На півдні також без опадів. У Запорізькій області +15+17, у Херсонській та Миколаївській - +14+16, в Одеській - +13+15.

В окупованому Криму сьогодні без опадів і очікується +14+16.

У Києві без дощів. Вдень температура повітря коливатиметься від +10 до +12. При цьому буде дути північно-західний вітер зі швидкістю 7-12 м/с.

Погода в Україні 14 жовтня (погодна карта: meteo.gov.ua)