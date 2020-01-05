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Синоптики дали прогноз на Різдво: погода різко зміниться

STYLERЖиття    05.01.2020 - 18:55
Синоптики дали прогноз на Різдво: погода різко зміниться
Прогноз погоди на Різдво (Колаж РБК-Україна)

Синоптик дала прогноз погоди на Різдво

Погода на Різдво 7 січня обіцяє бути морозною, але без опадів. Невеликий мінус по градусам очікується вночі, вдень температура впаде до нуля. Про це повідомила на своїй Facebook-сторінці Наталка Діденко.

"Завтра вдень, 6 січня, антициклон з центру Європи витіснить опади і всюди буде сухо. Картка 2. Підморозить. Вночі 1-6 градусів, вдень в понеділок 0-3 градуси морозу, на півдні та сході плюс частина Центру до + 2 + 4 градусів", - повідомила Діденко.

Істотні опади на Різдво малоймовірні, будуть переважати невеликі морози. У столиці вдень на свято до -2 градусів морозу.

"На Різдво суттєві опади малоймовірні, трохи щось може політати на Сході і на крайній півночі України. Невеликі морози будуть переважати, але вдень знову повернеться до нуля. У Києві це незрозуміло що ближче до більш пізнього вечора і на ніч перейде в мокрий сніг, знизиться температура повітря. Завтра вдень у столиці без опадів, близько 2 градусів морозу", - написала Діденко.

Синоптик повідомила киянам, що в ніч на Різдво їх чекає морозна погода, яка вдень знизиться до нуля.

Синоптики дали прогноз на Різдво: погода різко змінитьсяСиноптики дали прогноз на Різдво: погода різко змінитьсяСиноптична карта facebook.com/tala.didenko)

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