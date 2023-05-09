Синоптик рассказала, ждать ли украинцам тепла в мае

Весна в Украине не очень радует жителей своим теплом. Будет ли традиционная погода в третьем весеннем месяце?
На этот вопрос ответила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха, пишет "Новое время".
Наталья рассказала, что в стране можно ожидать незначительного потепления в дневное время. Ночи будут оставаться холодными. Также в мае в Украину придут традиционные осадки.
Кстати, по ночам не исключены заморозки на почве. Впрочем, температура будет не слишком высокой – всего 2-4 градуса тепла.
"В дальнейшем, с 11 числа и до 14-го ночью преимущественно без осадков, а в дневные часы уже местами кратковременный дождь. Это означает, что антициклон будет меньше влиять на территорию Украины, будет ослабевать", - рассказала синоптик.
Эксперт сообщила, что дожди будут теплыми, что говорит все-таки о приближении лета.
По ее словам, потепление придет в страну с 15 мая.
"Пока можем говорить о том, что от 15-16 числа будет изменение синоптических условий, антициклон полностью покинет территорию страны, поступит циклон с юга, по предварительным прогнозам, будет поле пониженного давления, увеличится облачность. Это после 16 числа. Придут дожди, но пока сложно сказать, насколько длительные", –резюмировала Птуха.
Синоптик прогнозирует потепление уже с 12 мая.
"Но все же лучше заглянуть ближе к концу недели – там радушно машет рукой потепление. С 12 мая температура воздуха наконец-то повысится! На субботу-воскресенье теплые планы – как раз. Или дачи, или огороды, или поездки важны и не очень, или прогулки в парке, главное, май наконец-то улыбнется нам теплой прекрасной погодой", - написала эксперт на Facebook.
Напомним, по данным синоптиков, в Украине местами ожидаются кратковременные и небольшие дожди. Возможны также заморозки на поверхности почвы 0-5°.
Добавим, что также недавно синоптики дали прогноз погоды на ближайший месяц.