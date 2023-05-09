Синоптик рассказала, ждать ли украинцам тепла в мае

Когда придет потепление

Наталья рассказала, что в стране можно ожидать незначительного потепления в дневное время. Ночи будут оставаться холодными. Также в мае в Украину придут традиционные осадки.

Кстати, по ночам не исключены заморозки на почве. Впрочем, температура будет не слишком высокой – всего 2-4 градуса тепла.

"В дальнейшем, с 11 числа и до 14-го ночью преимущественно без осадков, а в дневные часы уже местами кратковременный дождь. Это означает, что антициклон будет меньше влиять на территорию Украины, будет ослабевать", - рассказала синоптик.

Эксперт сообщила, что дожди будут теплыми, что говорит все-таки о приближении лета.

По ее словам, потепление придет в страну с 15 мая.

"Пока можем говорить о том, что от 15-16 числа будет изменение синоптических условий, антициклон полностью покинет территорию страны, поступит циклон с юга, по предварительным прогнозам, будет поле пониженного давления, увеличится облачность. Это после 16 числа. Придут дожди, но пока сложно сказать, насколько длительные", –резюмировала Птуха.

Прогноз на май от Наталки Диденко

Синоптик прогнозирует потепление уже с 12 мая.

"Но все же лучше заглянуть ближе к концу недели – там радушно машет рукой потепление. С 12 мая температура воздуха наконец-то повысится! На субботу-воскресенье теплые планы – как раз. Или дачи, или огороды, или поездки важны и не очень, или прогулки в парке, главное, май наконец-то улыбнется нам теплой прекрасной погодой", - написала эксперт на Facebook.