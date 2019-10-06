Синоптик попередила, де в Україні вдарить мороз

У перший робочий день тижня в Україні прогнозуються заморозки
Погода в Україні 7 жовтня, в понеділок, буде холодною і з мокрим снігом. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй Facebook-сторінці. Вона попередила про морозах, які чекають на українців найближчої ночі.
"Понеділок в Україні буде прохолодним. Найближчої вночі - мороз, крім Півдня, завтра вдень у більшості областей +4 +9 градусів, у південній частині та на південному сході +10 +14 градусів", - написала синоптик.
Завтра в Україні очікуються сильні заморозки
На Заході, Півночі і Півдні людям варто приготуватися до мокрого дощу.
"Дощ і мокрий сніг невеликі - місцями на Заході та Півночі, на Півдні - періодично дощ", - попередила Наталка.
Діденко також розповіла киянам, яку погоду слід чекати у понеділок, 7 жовтня.
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"У Києві вночі 0-2 градуси морозу, вдень близько +7 градусів. Є ймовірність невеликих опадів, місцями краплі, але і можуть політати сніжинки", - підсумувала синоптик.