Синоптик попередила про сильні шквали і грози: де буде небезпечна погода

За її словами, дощів в Україні буде вистачати в четвер, а при грозах вірогідні сильні пориви вітру.

"Однак з'явиться суха смуга, яка дугою вигнеться від Волині, Житомирщини, Київщини через Полтавщину, Дніпропетровщину на Запоріжжі та Крим... Уздовж неї істотні опади малоймовірні, хіба що якийсь залітний дощ може забігти від сусідів", - написала вона.

Температура в країні в цей день буде помірною - від +17 до +23 градусів вдень, на заході - прохолодніше - від +14 до +18.

Синоптик порекомендувала українцям не ховатися під великими старими деревами, а також уникати металевих предметів у разі, якщо вас застала гроза на вулиці.

У Києві 20-го травня буде перепочинок від дощу. Протягом дня температура повітря коливатиметься близько +18 градусів. Але дощі, За словами синоптика, ще "в перспективі".

А ось субота, 22 травня, буде без дощів і з потеплінням.