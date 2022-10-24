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Синдром волосяного жгута: врач предупредила об опасности для младенцев

Фото: врач предупредила об опасности для младенцев (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Младенцы настолько беззащитны, что могут даже пострадать от маминых волос или просто нити, которая прицепилась к одежде. Такая опасность называется "синдром волосяного жгута".

Об этом рассказала семейный врач Екатерина Олесь.

В чем опасность такого "синдрома"?

Суть в том, что волос легко окутывается вокруг тонких частей тела, раздражает нежную детскую кожу, кожа краснеет, отекает.

Если вовремя не снять – волос выполняет функцию жгута. Как следствие, нарушение кровообращения в "отжатом" участке и некроз.

Такое же может произойти, после того как ребенок поиграл с вашими волосами или от тоненькой ниточки.

Чаще такое случается в участке полового члена, на втором месте – пальцы на ножках, далее на руках. Остальные участки во много раз реже.

Как предупредить?

Завязывать или заплетать волосы, если вы находитесь близко к малышу.
Осматривать наиболее уязвимые участки тела несколько раз в сутки.

Если нашли волос или ниточку и он легко снимается - снять.

Если не снимается, но кожа неизменена – волос можно растворить с помощью крема для депиляции, нить осторожно захватить пинцентом и разрезать ножницами.

Если все же не удалось, заметили ли изменения на коже – срочно обращайтесь к врачу.

Ранее врач также рассказала правду о глистах. Действительно ли нужно принимать лекарство для их профилактики.

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