Синдром праздничного сердца: что это такое и какие симптомы появляются на Рождество и Новый год

Ученые определили новый синдром, который поражает сердце человека во время празднования Рождества и Нового года. Развивается это состояние из-за чрезмерного употребления алкоголя в праздничные дни, которое может привести к опасным симптомам.

Что такое синдром праздничного сердца или "тихого убийцы на праздники" и какие симптомы опасны, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Mirror .

Что такое синдром праздничного сердца

Синдром праздничного сердца (HHS) - это состояние, при котором чрезмерное употребление алкоголя в выходные и праздничные дни может привести к сердечным аритмиям, то есть нарушениям сердечного ритма.

По словам врачей, во время праздничного сезона этот синдром вызывает наибольший страх. Нарушения сердечного ритма могут вызвать очень неприятные последствия, особенно, если не обращать на них внимание.

Если вы выпиваете во время праздничного застолья по крайней мере 15 порций алкоголя (примерно 7 л пива или полторы бутылки вина), за один день, то у вас могут начаться серьезные проблемы.

Впервые этот синдром заметил доктор Филипп Эттингер и его команда еще в 1978 году, когда у них на глазах в больницу за сутки попали 24 пациента с фибрилляцией предсердий (A-fib) после "пьяных" выходных.

"Эпизоды, как правило, происходили после тяжелых выходных или праздничных загулов, что приводило к госпитализации между воскресеньем и вторником или непосредственно перед каникулами в конце года. А такие случаи не наблюдаются при других заболеваниях, связанных с употреблением алкоголя", - пояснил ученый.

Что такое фибрилляция предсердий

Фибрилляция A-fib является самым распространенным типом нарушения сердечного ритма, и только в Британии цифра таких диагнозов впечатляет - около 1,4 млн человек.

Такой диагноз означает, что верхние камеры сердца предсердия испытывают трепетание или подергивание (фибрилляция), что мешает сердцу поддерживать эффективную циркуляцию крови.

Ученые предупреждают, что алкоголь - не единственная причина синдрома праздничного сердца. Состояние ухудшают также кофеин, жирная и соленая пища, а стресс - только усугубляет этот "коктейль".

"Фибрилляция предсердий - это не шутка. Это серьезная проблема, поскольку она может привести к образованию тромбов в тикере", - указывают ученые.

Они советуют следить за симптомами и сразу обращаться в больницу скорой помощи, если есть признаки нарушений работы сердца.

Какие симптомы у синдрома праздничного сердца

Также врачи просят не откладывать обращение за помощью, а так действительно делают часто, потому что не хотят портить праздник и настроение себе и родным. Но такие колебания могут привести к плохим последствиям.

"Люди часто слишком долго ждут, прежде чем решить обратиться в отделение неотложной помощи. Потому что не хотят портить праздник для других, подвергая их риску больших последствий", - объясняет кардиолог, доктор Амир Лотфи из Программы сердца и сосудов.

Опасные симптомы:

Общая слабость

Быстрая утомляемость

Одышка

Учащенное или прерывистое сердцебиение - приступы возникают внезапно

Если к этим симптомам добавляются затрудненное дыхание, головокружение с потерей сознания и боль в груди - помощь врача нужна немедленно.

Фибрилляция предсердий опасна тем, что она может привести к инсульту или инфаркту, поэтому врачи советуют не пропускать важные симптомы и сразу обращаться за помощью.