Синдром самозванца: как он ломает даже успешных людей и что делать прямо сейчас

Вы получили повышение, закрыли крупный проект или получили признание, но вместо радости чувствуете тревогу и страх, что "вот-вот все узнают, что я ничего не умею"? Это классический симптом синдрома самозванца - психологического явления, которое заставляет обесценивать собственные достижения и жить в ожидании разоблачения.

Что такое синдром самозванца, как он разрушает вашу жизнь и что делать, чтобы выбраться из этой ловушки, рассказал для РБК-Украина (проект Styler) лайф коуч Виталий Курсик.

Что такое синдром самозванца и откуда он берется

Синдром самозванца (impostor syndrome) - это внутреннее убеждение, что ваши достижения не являются результатом знаний или способностей, а лишь стечением обстоятельств, везением или внешней помощью.

Его описали еще в 1978 году психологи Полин Кланс и Сюзан Имс, исследуя именно успешных женщин, которые считали себя некомпетентными, несмотря на объективные достижения.

Парадоксально, но чем больше успехов человек достигает, тем глубже может быть его убеждение в собственной "фальшивости". В основе - страх быть "разоблаченным" и обесценивание любых заслуг.

"Да ничего особенного я не сделал(а)", "Мне просто повезло с проектом", "Сейчас все подумают, что я некомпетентен(а)..." Знакомо? Это не скромность. Это синдром самозванца - глубокое внутреннее убеждение, что вы - не настолько умны, способны или талантливы, как кажется другим. И вот-вот вас разоблачат", - объясняет эксперт.

Он добавил, что самое интересное - этот синдром чаще всего возникает у людей умных, образованных и... успешных.

Чаще всего попадают в ловушку этого синдрома:

Люди с высокими стандартами к себе

Перфекционисты

Первопроходцы в семье (например, первые, кто получил высшее образование)

Женщины в мужских профессиях

Те, кто работает в конкурентной или публичной среде

Те, кто резко изменил вектор деятельности и стал успешным в новом деле

Исследования показывают, что более 70% людей хотя бы раз в жизни испытывали симптомы синдрома самозванца.

Как понять, что вы в ловушке

Вы принижаете свои достижения, объясняя их "удачей" или "случайностью"

Вы постоянно сомневаетесь в своей компетентности

Считаете, что не заслуживаете похвалы

Боитесь, что вас "разоблачат" (вы не так компетентны, как кажетесь)

Всегда хотите большего, иначе - ощущение провала

Вам сложно принимать комплименты и признание

Успех не приносит радости - только тревогу

Вы работаете сверх меры, чтобы "доказать" (и себе, и миру), что заслуживаете своего места

"Такое отношение к себе очень истощает и фактически убивает удовольствие от карьеры, достижений, успешности. А еще от себя и жизни в целом. Поэтому выбираться из этой ловушки стоит немедленно", - говорит специалист.

Кроме того, синдром самозванца не просто добавляет дискомфорта - он может привести к хронической тревожности, прокрастинации, выгоранию и даже депрессии. Человек постоянно тратит силы на переживания, что что-то "не тянет", хотя на самом деле перевыполняет план.

Как выбраться из этой ловушки

Признайте проблему. Первый шаг - понять, что это не правда о вас, а искажение мышления.

Ведите журнал достижений. Записывайте успехи, результаты, отзывы. Даже мелкие. Это помогает формировать новую внутреннюю опору.

Укрепляйте самопринятие. Научитесь отделять себя от роли или результата.

Учитесь принимать комплименты. Без объяснений и обесценивания.

Позвольте себе быть несовершенным (ой). Это не признак слабости, а зрелости.

Поддерживайте себя как друга. Представьте, что подобное чувствует близкий человек - что бы вы ему сказали?

Не изолируйтесь. Поговорите с теми, кому доверяете. Вы удивитесь, сколько людей переживают то же самое.

Обратитесь к психотерапевту или коучу. Когнитивно-поведенческая терапия дает эффективные инструменты для работы с синдромом самозванца

"Синдром самозванца глубоко укоренен в самооценке, и в одиночку его преодолеть трудно. Понять, откуда это ощущение "я недостаточно хорош(а)", и постепенно научиться верить в себя не на словах, а внутри. Это не о "мотивации", а о глубокой внутренней трансформации", - резюмирует Виталий Курсик.