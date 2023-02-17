Синдром годовщины: психологи посоветовали, как украинцам пережить 24 февраля

Как проявляется синдром

"Раздражительность, обвинение себя и других, усталость слезы, тревожные мысли, чувства, которым иногда трудно найти объяснение или причину, и которые возникают в период годовщины значимых событий. Если коротко - это эхо травмы, которое догоняет нас. Некоторые исследователи говорят, что эффект должен быть среди проявлений ПТСР, ведь это логическая часть проживания горя", - говорится в сообщении.

По словам психологов, у некоторых людей уже появились эти проявления, еще когда они в декабре снова надели зимнюю одежду. Кого-то еще "накроет", а кого-то этот синдром минует. Это зависит от работы психики, у всех она разная.

Что делать с этими ощущениями

Задача этого этапа позволить себе принять прошлое, позволить оплакать его и свои надежды, то, что, как было, уже не будет. Дальше - укорениться в настоящем, начинать его отстраивать и смотреть в будущее, которое будет другим, чем то, как когда-либо оно планировалось.

Если трудно справиться с проявлениями синдрома, важно отложить принятие важных решений.

"Именно сейчас может появиться желание что-то кардинально изменить - уйти с работы, изменить формат отношений. Важно дать себе время и воздержаться от важных решений, потому что именно сейчас вы не можете критически оценивать свои действия", - объясняет психолог Светлана Ройз.

Большинство из нас может испытывать обостренное чувство вины, когда позволяет чувствовать радость. Затем можем наказывать себя за это (это может проявляться как усталостью, так и саморазрушительным поведением). Помните, что радость - это энергия, она сейчас очень нужна. Поєтому восстановите сон, следите за телесными потребностями.

Как помочь себе

Следует ответить себе на эти вопросы:

Кто в кругу вашей поддержки?

Какая личная сила помогала вам в этом году?

Что вы считаете своими неожиданными достояниями?

На какие ценности вы опираетесь или опирались?

О чем вы можете сказать - я не ожидал/ожидала, что я так могу?

Психологи также советуют сделать в смартфоне папку "Хроники победы". Соберите там фотографии, видео, мемы - все, что для вас символизирует силу.

Планируйте будущее - долгосрочное или даже на ближайшее время.

Верьте в победу, ВСУ, у себя и других людей.

Проговорите несколько раз про себя фразу "я выбираю жизнь". И обратите внимание на то, что вы представляете в этот момент - аромат, звук, вкус, осязания?

"Если не находите поводов для радости, то вот вам хотя бы один - вы выдержали этот сверхсложный год. Отметьте эту победу", - подчеркивают психологи.

Если вы чувствуете, что сложно выдержать нагрузку, обратитесь за помощью.