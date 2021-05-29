Синдром розбитого серця: що це таке і в яких симптомах проявляється

Синдром розбитого серця (такоцубо) - це рідкісний синдром гострої серцевої недостатності. Ми звикли вживати цей термін стосовно душевного болю та образ, але насправді це серйозне захворювання, яке найчастіше вражає жінок після 55 років.

Якими симптомами проявляється синдром розбитого серця і як його можна лікувати, розповіли в ТСН.

Як відзначають медики, симптоми такоцубо дуже схожі з серцевим нападом і може мати такі ж серйозні наслідки.

Як він проявляється

Печіння в грудях

Блідість шкіри

Холодний піт

Прискорене серцебиття

Всі ці ознаки говорять про розвиток кардіоміопатії такоцубо – гостре захворювання серця, яке пов'язане з сильним емоційним і фізичним стресом. Вперше був описаний японськими лікарями в кінці 20 століття. У пацієнтів виявили серцеву недостатність, яка нагадувала інфаркт міокарда, але при цьому коронарні артерії не мали атеросклеротичного стенозу. Майже всі пацієнти пережили потужний стрес напередодні госпіталізації.

Пізніше вчені з'ясували, що подібні симптоми були зареєстровані лікарями в США і Європі.

Причини появи такоцубо

За даними вчених, точного механізму встановити не вдалося. Імовірно, стрес призводить до викиду в кров великої кількості катехоламіну (гормону стресу) і у людей зі схильністю до патологій це викликає дифузний спазм коронарних артерій і тимчасове ішемічне порушення лівого шлуночка. Пацієнти скаржаться на біль і тиск у грудях, задишку, а ЕКГ в момент нападу показує інфаркт.

Відрізнити синдром розбитого серця від інших проблем з серцево-судинною системою можна тільки за допомогою коронарної ангіографії – візуалізації коронарних артерій з використанням прямого рентгенологічного контрастування.

Ознаки синдрому розбитого серця

Симптоми дуже схожі з проявом гострої серцевої недостатності або ішемічної хвороби серця. Людина може відчувати раптовий біль у грудях, яка віддає в руку або плече. Також виникає прискорене серцебиття, зниження артеріального тиску, складності на вдиху, блідість шкіри, похолодання шкіри та активне виділення поту.

Як показало одне з досліджень, у деяких людей синдром такоцубо може супроводжуватися захворюваннями в області неврології або психіатрії, а у деяких – напади може спровокувати радісна подія (народження дитини, несподіваний подарунок або весілля).

Найчастіше цим синдромом страждають жінки після 55 років, в постменопаузі. У 9 разів рідше він зустрічається у чоловіків.

Синдром розбитого серця небезпечний для життя

Попри на те, що цей симптом не порушує коронарні судини, він все одно дуже небезпечний для життя. Після нападу пацієнти зазвичай повертаються до звичайного життя вже через пару тижнів.

Однак дослідження показують, що у 3% пацієнтів з'являється ускладнення у вигляді шлуночкової тахікардії або діагностованого тромбу. І медики вважають, що цей синдром в гострій фазі не менш небезпечний для життя, ніж серцевий напад. Він може привести до гострої серцевої недостатності та навіть до набряку легенів. Кількість летальних випадків -2%.

Як лікують синдром такоцубо

Після правильно поставленого діагнозу медики застосовують медикаментозну терапію. В основному використовуються бета-блокатори та інгібітори АПФ. Ці препарати позитивно впливають на стан коронарних судин, розслаблюють їх і посилюють кровопостачання в серцевому м'язі.

В якості профілактики лікарі рекомендують позбутися від стресу, хоча в реальності це майже неможливо. Можна навчитися справлятися з емоціями, спокійно сприймати життєві негаразди та навчитися протистояти стресам.