Синдром беспокойных ног: почему возникает и главные симптомы

Причины синдрома беспокойных ног

Генетическая предрасположенность

Если у родителей или родственников был СНН, вы тоже можете иметь повышенный риск его развития.

Дефицит железа - анемия

Низкий уровень гемоглобина в организме нарушает функцию допамина - вещества, отвечающего за двигательную активность.

Хронические заболевания

Диабет, почечная недостаточность, паркинсонизм и другие болезни могут вызвать развитие СНН.

Беременность

Некоторые женщины сталкиваются с СНН во время третьего триместра беременности, обычно истекающей после родов.

Медикаменты

Некоторые лекарства, например антидепрессанты или антипсихотические препараты могут усугублять симптомы СНН.

Злоупотребление кофе, крепким чаем, энергетиками. Они содержат кофеин, способный спровоцировать синдром беспокойных ног.

Симптомы синдрома беспокойных ног

Основным признаком синдрома беспокойных ног является сильное желание двигать ногами, что часто сопровождается неприятными ощущениями в конечностях. К общим симптомам относятся: