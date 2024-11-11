Сын Узелкова обратился к украинцам после смерти отца: "Вы не понимаете"

Сын Узелкова обратился к хейтерам

В публикации 15-летний Роберт признался, что никогда еще в своей жизни не испытывал подобного. Он подчеркнул, что даже в этот непростой момент люди не понимают, что для критики - не лучшее время.

"За последние два дня я еще никогда в своей жизни не чувствовал подобного: смерть отца и волна хейта в мою сторону и в сторону моей мамы. Люди, вы не понимаете, что у нас были сложные отношения. Да, я отрекся от него, и это моя ответственность, перекладывать на кого-то я не буду - это было зрелое, взвешенное решение, вызванное многими событиями", - написал Роберт.

"Но когда он попал в больницу, я был рядом. Когда у него были проблемы с сердцем, и он лежал в больнице, я также поддерживал его, как мог, писал ему. Что не было сделано и что не было сказано - я хочу оставить о своем папе только самые теплые воспоминания. В моих словах нет лицемерия, и я разбит горем из-за того, что произошло, если до вас это не доходит", - также поделился он.

Узелков-младший добавил, что получил за последние несколько дней много неприятных сообщений и высказал мнение, что искренне не понимает людей, которые в момент потери продолжают поливать грязью и писать хейт. Однако были и те, кто поддержал его, и парень поблагодарил их.

"Честно говоря, читать столько гадких сообщений, написанных мне, обидно. Даже когда человек умирает, у людей не включается мозг, чтобы понять, что в этот момент можно и не писать хейт. Благодарю всех, кто написал слова поддержки - я вам благодарен", - написал сын Вячеслава Узелкова.

пост Роберта Узелкова (фото: instagram.com/r0xzsc)

Что известно об отношениях Роберта Узелкова с отцом

Парень родился в браке боксера с фитнес-тренершей Мариной Боржемской. Вместе пара была более 20 лет, пока несколько лет назад не объявила о разводе. Также в этом браке у бывших влюбленных родилась дочь Оливия.

Накануне, несколько месяцев назад, Роберт выложил в сеть откровенный пост, в котором рассказал о непростых отношениях с отцом. Он заявлял о том, что пережил немало болезненных моментов на фоне их конфликтного общения. После публикации молодого человека поддержала его звездная мать, Марина Боржемская.

Сейчас этого поста, как и других, на странице Роберта, нет. Теперь там только одна публикация - обращение парня к хейтерам.

Робет Узелков (Фото: instagram.com/r0xzsc)

Что известно о смерти Вячеслава Узелкова

Звездный боксер и телеведущий умер 9 ноября. Официальная причина смерти остается неизвестной, однако спортсмен проходил лечение и реабилитацию, а весной ему сделали сложную операцию на сердце.

Вячеслав Узелков (фото: instagram.com/uzelkov_official)