Сын Узелкова отреагировал на смерть отца, от которого отрекся

В субботу, 9 ноября, умер украинский боксер и телеведущий Вячеслав Узелков . Спортсмену было всего 45 лет, и трагическое известие уже прокомментировал его сын Роберт.

Сын Узелкова отреагировал на смерть отца

В Instagram-stories 15-летний Роберт признался, что столкнулся с болезненной утратой, несмотря на то, что с отцом у него были не самые простые отношения.

"Вячеслав Узелков умер сегодня. Какие бы у нас ни были отношения, все равно больно и неприятно", - написал Роберт.

Роберт Узелков прокомментировал смерть отца Вячеслава Узелкова (фото: instagram.com/r0xzsc)

Что известно о семье звездного боксера

Не так давно, в начале августа, Роберт обнародовал в сети пост, в котором откровенно высказался о сложных отношениях с отцом. Более того, он писал о том, что переживал угрозы и оскорбления со стороны родного человека, и на фоне этого принял решение и вовсе отказаться от него.

"Этот человек, кроме угроз моей семье, за эти 5 лет ничего не сделал. Обзывать моих родственников - это нормально для него. Обзывать меня - тоже нормально, и даже обзывать друзей моей семьи - тоже нормально. А потом он любит делать вид, что мы его избегаем и врем всем и всегда. Мы всегда были готовы ему помочь, но вместо благодарности он всегда делал зло", - говорилось в публикации, которую писал Узелков-младший несколько месяцев назад.

"О том, что меня не пускают к нему, это ложь. Я сам не хочу его видеть за всю ту боль, которую он мне причинил. Надеюсь, что люди, которые увидят этот пост и поддержали его, опомнятся..." - также говорилось там.

У Роберта Узелкова были непростые отношения с отцом (фото: instagram.com/r0xzsc)

Напомним, Роберт родился в браке Вячеслава Узелкова с фитнес-тренершей Мариной Боржемской, с которой они расстались после 20 лет совместной жизни. Кроме сына, в этом союзе у экс-пары родилась дочь Оливия.

Ранее Боржемская комментировала тему непростых отношений с бывшим, а также поддержала Роберта на фоне его заявления об отречении отца.

У Вячеслава Узелкова осталось двое детей - сын Роберт и дочь Оливия (фото: instagram.com/uzelkova.marina)

Боксер, как известно, после развода говорил о том, что собирается жениться во второй раз. Свою возлюбленную он представить публике так и не успел, однако известно, что она поддерживала его в период лечения и реабилитации. Весной спортсмену сделали сложную операцию на сердце.

После этого звезда выходил на связь в сети и делился с подписчиками подробностями о своем восстановлении. Еще недавно он показывался во время занятий спортом и говорил, что его восстановление проходит нормально. На данный момент причина смерти боксера остается неизвестной.

Вячеслав Узелков умер в возрасте 45 лет (Фото: instagram.com/uzelkov_official)