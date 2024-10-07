Сын Яремчука сделал откровенное заявление: "Если бы родители не развелись, папа до сих пор был бы с нами"

Сын Яремчука высказался об отце и маме

По мнению Дмитрия, между его отцом и матерью (Еленой Шевченко) была настоящая любовь. Пара познакомилась в 1972 году, затем они поженились и завели детей. Но жена Яремчука ушла от него, а потом он нашел другую избранницу.

"Так в жизни бывает. Но мы с братом считаем, что это решение было ошибочным. Более того, я думаю, что если бы мои родители не завелись, папа до сих пор бы был с нами. Жалела ли мама о том, что ушла? Это была большоая любовь, поэтому, конечно. Она уехала в Киев, вышла со временем снова замуж, родила еще одного сына", - признался сын певца.

Братья Яремчуки (фото: instagram.com/yaremchuk_nazariy_dmytro)

Он вспомнил, что после развода родителей вместе с братом жил не с матерью. Дмитрий и Назарий-младший (второй сын Яремчука) получили образование в Черновцах. После развода их папа во второй раз женился. Со временем на свет появилась его дочь Мария. 30 июня 1995 года Яремчук умер.

Назарий Яремчук с первой женой и сыном Дмитрием (фото: instagram.com/yaremchuk_nazariy_dmytro)

"Жалел ли папа, что развелся с мамой? Я не буду об этом говорить. Не хочу сейчас озвучивать чего-то такого, что потом может вызвать конфликты или недовольство. Мой папа - особенный человек. Я не хочу грязи, каких-то разборок вокруг его имени и, надеюсь, этого не будет. Хотя могу рассказать, поверьте, много", - отметил сын Яремчука.

Яремчук с сыновьями (фото: instagram.com/yaremchuk_nazariy_dmytro)

Где сейчас первая жена Назария Яремчука

По словам Дмитрия, сейчас его мать в Киеве, через год она будет праздновать юбилей. Ей исполнится 70 лет.

Также сын Яремчука рассказал, что он и его брат хотели увезти маму из Киева на фоне полномасштабной войны. Но она отказалась и осталась в столице.

"Мама, как и папа, певица. Они работали вместе в группе "Смерічка"... У мамы были очень хорошие вокальные данные, она и сейчас может хорошо спеть, однако полностью отдала себя папе. Звездой был он. А она - соратником, всегда поддерживала рядом", - добавил Дмитрий.