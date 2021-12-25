Ці симптоми на язику не можна ігнорувати: лікарі назвали небезпечні ознаки

Шишки

Появу шишок на язику не можна ігнорувати. Особливо небезпечними вважаються ті, які довго не проходять, кровоточать або на їх місці з'являються виразки.

"Будь-які незвичайні шишки в порожнині рота повинні бути перевірені стоматологом або терапевтом", - підкреслив медик.

Відчуття печіння

Відчуття печіння на язику або на його поверхні ігнорувати не можна. Це може ознакою захворювання або синдрому.

За словами Росса Перрі, терапевт повинен обов'язково з'ясувати причину печіння. Іноді це говорить про дуже низький рівень заліза в організмі або дефіцит вітаміну В12.

Сверблячка на язику

Сверблячка на язику та білі плями можуть бути симптомами молочниці ротової порожнини. Це інфекція, яку не можна ігнорувати і її обов'язково потрібно лікувати.

Білі плями на язику можуть бути симптомами інших серйозних захворювань. Якщо вони не проходять досить довго, то потрібно разом з лікарем знайти причину їх появи.

Білий язик

Такий стан може ознакою патологією, симптомом червоного плоского лишаю. Якщо вчасно не почати лікування, то цей стан перейде в хронічний і на позбавлення доведеться витратити кілька років.

Також білий язик буває при прийомі певних ліків, а в поєднанні з печією – при низькому рівні заліза або дефіциті вітаміну В12.

Ороговілі ділянки

Таке явище на слизовій язика говорить про ймовірність розвитку лейкоплакії. Затягувати з візитом до лікаря не можна, оскільки це може привести до ризику розвитку раку ротової порожнини.