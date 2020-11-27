Симптоми запалення легенів, на які багато хто не звертає увагу

Запалення легенів може з'явитися в результаті ускладнень звичайної ГРВІ, якщо лікування було неправильним, і здатне закінчиться смертю. Вкрай важливо звертати увагу навіть на легкі симптоми при проблемах із диханням, оскільки вони можуть бути першими ознаками захворювань легенів, включаючи ХОЗЛ, астму і рак легенів.

Знання ранніх попереджувальних ознак захворювання легень може допомогти отримати лікування до того, як хвороба стане серйозною або навіть небезпечною для життя, передає Lung.org.

Які симптоми запалення легенів

Свист при диханні. На такий симптом, як гучне дихання або хрипи, легко не звернути увагу. Однак насправді такий "дзвіночок" ясно попереджає, що щось незвичайне блокує дихальні шляхи ваших легенів або робить їх занадто вузькими.

Через гостру нестачу кисню при захворюванні легень можуть з'являтися такі симптоми, як почервоніння або синюшність, блідість шкірних покривів, поява на них плям. Подібні зміни кольору обличчя нерідко можна назвати наслідками недосипання чи напружених трудових буднів, тому симптом часто не помічають.

Хронічний кашель. Такий тривалий кашель може тривати вісім тижнів або довше. Це важливий ранній симптом, який вказує на те, що з вашою дихальною системою не все в порядку.

Задишка. Не нормально відчувати задишку, яка не проходить після тренування, або виникає після невеликого навантаження або її відсутності. Тяжке або утруднене дихання - відчуття, що важко дихати - також є попереджувальним знаком.

Хронічне виділення мокротиння. Така слиз виробляється дихальними шляхами як захист від інфекцій або подразників. Якщо мокрота виробляється місяць або довше, це може вказувати на захворювання легень.

Кашель з кров'ю. Якщо ви відхаркуєте кров'ю при кашлі, вона може виходити з легких або верхніх дихальних шляхів. Це сигналізує про проблеми зі здоров'ям.

Хронічний біль у грудях. Незрозумілий біль у грудях, який триває місяць або більше, особливо якщо він посилюється при вдиху або кашлі, також є попереджувальним знаком.

Чим загрожує запалення легенів, яка діагностика і лікування

Якщо ви помітили будь-який з таких попереджувальних знаків, якомога швидше запишіться на прийом до лікаря. Раннє виявлення може врятувати вам життя.

Медики з КНП "Центр екстреної медичної допомоги медицини катастроф міста Києва" зазначають, що іноді запалення легенів (особливо атипова пневмонія) протікає практично безсимптомно, тобто ознаки змін розмиті або відсутні, пише ssmp.health.kiev.ua.

Захворювання може розвиватися без підвищення температури і навіть без кашлю, але потім стан хворого сильно і різко погіршується, він починає задихатися. І тільки в медичному закладі буде поставлений правильний діагноз. А часом симптоми розвиваються так швидко, що врятувати людину не вдається.

Має насторожити і те, коли ознаки ГРВІ або грипу повністю зникли, а через кілька днів знову з’явилися. Зокрема, спостерігається повторне підвищення температури. Це серйозний сигнал про ускладнення, а саме про пневмонію.

Діагностувати захворювання може лише спеціаліст, крім того, іноді потрібно кілька досліджень. Часом вистачає звичайного прослуховування дихання через фонендоскоп. Але якщо хрипів не чути, це не означає, що запалення легенів немає. Оцінити стан легеневих тканин дозволить рентгенографія, але зміни не завжди помітні на знімках. Також можуть знадобитися аналіз крові та дослідження мокротиння.

Помітивши перші ознаки пневмонії у дорослих, такі як кашель або підвищення температури тіла, або навіть запідозривши захворювання, слід негайно звернутися до лікаря. Зазвичай захворювання лікується антибіотиками, але ще потрібно прийом препаратів, що розріджують мокротиння і полегшують його відходження, а також розширюють бронхи. У важких випадках потрібна госпіталізація. Якщо згаяти час, то може розвинутися абсцес легенів. Вірогідні інші важкі ускладнення, аж до летального результату.

Раніше ми писали про те, що несподівану ознаку раку легенів розгледіли в очах, і розповідали, що таке синдром Горнера.

Також повідомлялося, що лікарі розповіли про замасковану пневмонію та пояснили, як вчасно розпізнати симптоми.