Симптоми і перебіг хвороби змінилися: лікар про третю хвилю COVID-19 в Україні

В Івано-Франківській області в лютому спостерігався високий рівень захворюваності. На початку березня там виявили "британський" штам коронавірусу. За кілька днів до цього область перейшла в червону зону. І медики вважають, що це пов'язано.

За словами сімейного лікаря, з Івано-Франківська Уляни Шпільчак, коронавірусне захворювання зараз протікає складніше у людей у віці близько 35 років.

"Спочатку хворі відчувають себе нормально, а на 7-9 добу у них різко підвищується температура до 39,5, починаються хрипи та задишка", – розповідає лікар.

Зараз пацієнти більше не скаржаться на втрату смаку або нюху, а на головний біль. Але в останні дні, за даними медика, потік пацієнтів зменшився. 15 березня, наприклад, до неї звернулися тільки три пацієнта з позитивним тестом, хоча два тижні тому їх було по 13 в день.

Різницю в симптомах підтверджує і лікар Миргородської лікарні інтенсивного лікування Ірина Дишлева. За її словами, пацієнти більше скаржаться на запалення очей, кон'юнктивіт і нежить, хоча восени у більшості хворих була закладеність носа.

"Вірус став контактним. Літні люди більш обережні, багато хто з них перехворіли. А молоді втратили пильність і стали доступними для нього", – зазначає Ірина Дишлева.

За даними лікаря загальної практики Лілії Черненко захворювання зараз починається як звичайна ГРВІ, але через 2-3 дні рентген показує пневмонію.

"У порівнянні з осінніми скаргами, зараз більше людей з болем у горлі. Крім того, тепер з позитивним тестом частіше стали звертатися підлітки", – розповідає Черненко.

А ось сімейний лікар Дарія Дмитрівська з Києва каже, що не помітила суттєвої різниці в симптомах пацієнтів.