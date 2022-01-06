Ці симптоми з боку тіла говорять, що ваші стосунки нездорові

М'язи затиснуті, ви постійно напружені

М'язи можуть затискатися з різних причин, але в будь-якому випадку вони говорять про те, що ви перебуваєте в тривалій напрузі, в неспокої.

Людина в нездорових стосунках буває дуже закритою, затиснутою, їй складно розслабитися (іноді тому що вона ще й постійно чекає "атаки" з боку партнера), це відразу позначається на м'язах.

Роздратування на шкірі

Психосоматика дуже часто проявляється на вашій шкірі. Це можуть бути свербіж, висипання, почервоніння, аж до шкірних аутоімунних захворювань (кропив'янка, псоріаз, системний червоний вовчак, вітіліго і т. д.).

Психологи кажуть, що емоції необхідно вихлюпувати назовні, щоб вони не виходили самі через шкіру.

Порушення травлення

Кишечник дуже пов'язаний з нервовою системою. Дуже часто порушення роботи шлунково-кишкового тракту пов'язано саме з психічними проблемами.

Якщо раптом без очевидної на те причини, ваш організм перестав нормально засвоювати продукти, з якими раніше не було проблем, з'явилися часті запори або діарея, здуття, зник апетит, або, навпаки, став занадто сильним - задумайтеся, чи не перебуваєте ви в постійному стресі.

Почуття виснаження

Емоційні проблеми вимотують настільки, що у вас буквально опускаються руки. Якщо ви відчуваєте постійну фізичну втому, розбитість, не можете розслабитися, виспатися, це може говорити, що у відносинах вам дуже погано.

Порушення пам'яті, уваги

Ваш мозок зайнятий тим, що постійно думає, як відповісти агресору або як виправити відносини. Тому цілком нормальним є те, що ваша увага спрямована зовсім в іншу сторону, а не на роботу, не на повсякденні завдання.

У вас можуть виникати проблеми з пам'яттю, ви перестали довіряти собі, часто думати, що "не так зрозуміли, почули, запам'ятали побачили" і т. д.

Якщо ви помітили, що з вашим тілом відбуваються подібні зміни - йдіть.