Симптоми раку легенів: лікарі назвали три найбільш тривожних ознаки

Рак легенів - один з найпоширеніших видів онкології. Хвороба дуже агресивна і стає причиною смертю тисяч людей. Головним фактором ризику хвороби є куріння, але і некурці ризикують захворіти. Лікарі розповіли про три тривожних симптоми, які потребують консультації з медиками.
Про це пише Daily Express.
За словами доктора Мета Каллістера, консультанта з респіраторної медицини, найбільш важливими ознаками раку легенів є: задишка, безперервний кашель (триває три тижні і більше) і біль у грудях.
"Рак легенів зазвичай не викликає помітних симптомів, поки не поширюється через легені або інші частини тіла. Це означає, що прогноз для цього стану не такий хороший, як у багатьох інших видів раку", - кажуть лікарі.
Справа в тому, що рання діагностика може істотно вплинути на тривалість життя людини, тому, якщо ви помітили будь-які попереджувальні ознаки раку легенів, якомога швидше запишіться на прийом до лікаря.
До таких ознак належать:
Медики нагадали, що в 7 з 10 випадків рак легенів пов'язаний з курінням, і закликають відмовитися від цієї згубної звички.
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