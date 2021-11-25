Симптоми раку легенів: лікарі назвали неочевидні ознаки в руках і на обличчі

Рак легенів є одним з найпоширеніших і агресивних видів онкології. І хоча в 7 з 10 випадків розвиток хвороби пов'язаний з курінням, уажними потрібно бути всім, адже некурці також можуть захворіти.
Про це пише Daily Express.
Головними симптомами раку є задишка, біль у грудях, тривалий кашель (більше трьох тижнів), який може супроводжуватися кровохарканням.
Лікарі кажуть, що якщо пухлина розташована у верхній частині легені, це може чинити тиск на нерви і кровоносні судини, що йдуть в руку, викликаючи біль і слабкість в кінцівці.
Більш рання ознака, яку буває важко виявити, - це стукіт в пальцях, коли кінчики пальців наповнюються кров'ю через нестачу кисню.
Іноді пухлина може тиснути, перешкоджаючи току крові до голови, що призводить до набряку навколо особи.
Крім того, раку легенів притаманні і інші загальні ознаки розвитку онкології - постійна втома, незрозуміла втрата ваги.
Такими є звичайно ж куріння, а також забруднення повітря. Але є й інші хімічні речовини, які можуть викликати рак при вдиханні або поводженні з ними.
Наприклад, робота в області хімічного виробництва хрому, обробки сполук або сполук нікелю пов'язана з підвищеним ризиком раку легенів.
Також з розвитком раку пов'язують азбест-матеріал, який раніше використовувався при будівництві будівель, поки не було виявлено, що він викликає рак
Також лікарі назвали три найбільш тривожних ознаки раку легенів.
Раніше медики назвали напій, який може викликати раннє старіння вашої шкіри.