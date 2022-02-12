Ці симптоми можуть бути ранніми ознаками діабету: краще звернутися до лікаря

Очікується, що до 2030 року більше п'яти мільйонів людей будуть страждати від діабету. Передумовою для цього стану є високий рівень цукру в крові, і якщо його продовжувати підвищувати, вірогідні серйозні і небезпечні для життя наслідки.

Щоб запобігти подальшим ускладненням зі здоров'ям, ви повинні якомога швидше взяти діабет під контроль. Якщо ви почнете помічати більш сильну тягу до деяких речей, можливо, прийшов час записатися на прийом до лікаря, повідомляє Express.

Доктор Майкл Денсінгер попередив, що високий рівень цукру в крові може призвести до пари сильних пристрастей до їжі. Наприклад, до невгамовної спраги. а це означає, що незалежно від того, скільки ви вип'єте, ви все одно будете відчувати спрагу.

"Зазвичай ваше тіло реабсорбує глюкозу (тобто цукор), коли вона проходить через ваші нирки. Але коли діабет підвищує рівень цукру в крові, ваші нирки можуть бути не в змозі повернути його назад. Це змушує організм виробляти більше сечі, а це вимагає рідини. Результат: вам доведеться ходити в туалет частіше", - пояснив доктор Дансінгер.

Оскільки ви будете мочитися частіше і, як правило, у великих кількостях, ви відчуєте зневоднення, і, як наслідок, спрагу. У міру продовження цього циклу ви виявите, що жадаєте рідини все більше і більше.

Невтолима спрага може бути ознакою раннього діабету (фото: freepik.com)

Ще одним можливим ознакою високого рівня цукру в крові є невгамовна тяга до їжі.

Доктор Денсінгер додав: "Ваше тіло перетворює їжу, яку ви їсте, в глюкозу, яку ваші клітини використовують для отримання енергії. Але вашим клітинам потрібен інсулін, щоб засвоювати глюкозу".

Діабет класифікується за дефіцитом інсуліну або інсулінорезистентністю клітин, що означає, що споживана глюкоза не може бути використана для отримання енергії. В результаті ваше тіло вимагає джерела енергії, який зазвичай є джерелом їжі.

"Ви можете відчувати себе більш голодними і втомленими, ніж зазвичай", - зазначив доктор Денсінгер.

Іншими попереджувальними ознаками високого рівня цукру в крові можуть бути сухість у роті і свербіж шкіри. Якщо ви стурбовані тим, що у вас може бути діабет, і знайшли у себе ці симптоми, краще запишіться на прийом до лікаря.