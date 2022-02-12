ru ua
Сб, 12 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ці симптоми можуть бути ранніми ознаками діабету: краще звернутися до лікаря

Новость на русском →
Субота 12 лютого 2022 17:03
Ці симптоми можуть бути ранніми ознаками діабету: краще звернутися до лікаря Фото: ранні ознаки діабету (freepik.com)
Автор: Марина Настевич

Очікується, що до 2030 року більше п'яти мільйонів людей будуть страждати від діабету. Передумовою для цього стану є високий рівень цукру в крові, і якщо його продовжувати підвищувати, вірогідні серйозні і небезпечні для життя наслідки.

Щоб запобігти подальшим ускладненням зі здоров'ям, ви повинні якомога швидше взяти діабет під контроль. Якщо ви почнете помічати більш сильну тягу до деяких речей, можливо, прийшов час записатися на прийом до лікаря, повідомляє Express.

Доктор Майкл Денсінгер попередив, що високий рівень цукру в крові може призвести до пари сильних пристрастей до їжі. Наприклад, до невгамовної спраги. а це означає, що незалежно від того, скільки ви вип'єте, ви все одно будете відчувати спрагу.

"Зазвичай ваше тіло реабсорбує глюкозу (тобто цукор), коли вона проходить через ваші нирки. Але коли діабет підвищує рівень цукру в крові, ваші нирки можуть бути не в змозі повернути його назад. Це змушує організм виробляти більше сечі, а це вимагає рідини. Результат: вам доведеться ходити в туалет частіше", - пояснив доктор Дансінгер.

Оскільки ви будете мочитися частіше і, як правило, у великих кількостях, ви відчуєте зневоднення, і, як наслідок, спрагу. У міру продовження цього циклу ви виявите, що жадаєте рідини все більше і більше.

Ці симптоми можуть бути ранніми ознаками діабету: краще звернутися до лікаря

Невтолима спрага може бути ознакою раннього діабету (фото: freepik.com)

Ще одним можливим ознакою високого рівня цукру в крові є невгамовна тяга до їжі.

Доктор Денсінгер додав: "Ваше тіло перетворює їжу, яку ви їсте, в глюкозу, яку ваші клітини використовують для отримання енергії. Але вашим клітинам потрібен інсулін, щоб засвоювати глюкозу".

Діабет класифікується за дефіцитом інсуліну або інсулінорезистентністю клітин, що означає, що споживана глюкоза не може бути використана для отримання енергії. В результаті ваше тіло вимагає джерела енергії, який зазвичай є джерелом їжі.

"Ви можете відчувати себе більш голодними і втомленими, ніж зазвичай", - зазначив доктор Денсінгер.

Іншими попереджувальними ознаками високого рівня цукру в крові можуть бути сухість у роті і свербіж шкіри. Якщо ви стурбовані тим, що у вас може бути діабет, і знайшли у себе ці симптоми, краще запишіться на прийом до лікаря.

Раніше ми повідомляли, що лікарі назвали відчуття в животі, які можуть сигналізувати про рак кишечника.

Також ми писали, що названі симптоми і відчуття в очах, які можуть вказувати на рак.

Читайте РБК-Україна в Google News
здоровье Поради лікаря
LITE
Дієтологи назвали список кращих овочів для підтримки здоров'я
Дієтологи назвали список кращих овочів для підтримки здоров'я