Симптоми можуть бути невиразні: як відрізнити COVID-19 у дітей від інших захворювань

Коронавірус у дітей часто проявляється такими симптомами, які можна легко сплутати з іншими захворюваннями. Рання алергія або простудні захворювання у дітей проявляються нежитю, сльозоточивістю.

Медики назвали головну відмінність COVID-19 у дітей від інших захворювань і пояснили, що має насторожити відразу батьків. Про це пише " Известия ".

Навесні симптоми коронавірусу можна легко сплутати з проявом сезонної алергії у дітей. Мова йде про ранній поліноз, так звану грибкову алергію у дітей.

Проявляється це захворювання у вигляді простудних симптомів, і батьки в паніці починають лікувати дітей від COVID-19. Однак це дуже небезпечно, через те, що неправильне лікування такої алергії може призвести до розвитку астми.

Щоб поставити дитині правильний діагноз, необхідна консультація лікаря, а також проведення тесту на коронавірус.

"Коронавірусна інфекція у дітей часто протікає в легшій формі, ніж у дорослих. Симптоми можуть бути неяскравими, "змазаними", - пояснили медики.

Обов'язково потрібно оцінювати епідеміологічну ситуацію в оточенні дитини – чи є випадки захворювання в дитячому саду, серед знайомих, серед контактів за останні два тижні.

Однак найважливішим відмітним фактором є ознаки інтоксикації організму. У дітей це: млявість, плаксивість, зниження апетиту, головний біль, блювота і нудота, підвищення температури. При алергії навіть на тлі запалення симптомів інтоксикації не буває.