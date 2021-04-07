ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Симптоми можуть бути невиразні: як відрізнити COVID-19 у дітей від інших захворювань

Новость на русском → Середа 07 квітня 2021 18:01
Симптоми можуть бути невиразні: як відрізнити COVID-19 у дітей від інших захворювань Лікарі розповіли, як відрізнити коронавірус у дітей від інших сезонних захворювань (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Коронавірус у дітей часто проявляється такими симптомами, які можна легко сплутати з іншими захворюваннями. Рання алергія або простудні захворювання у дітей проявляються нежитю, сльозоточивістю.

Медики назвали головну відмінність COVID-19 у дітей від інших захворювань і пояснили, що має насторожити відразу батьків. Про це пише "Известия".

Навесні симптоми коронавірусу можна легко сплутати з проявом сезонної алергії у дітей. Мова йде про ранній поліноз, так звану грибкову алергію у дітей.

Проявляється це захворювання у вигляді простудних симптомів, і батьки в паніці починають лікувати дітей від COVID-19. Однак це дуже небезпечно, через те, що неправильне лікування такої алергії може призвести до розвитку астми.

Щоб поставити дитині правильний діагноз, необхідна консультація лікаря, а також проведення тесту на коронавірус.

"Коронавірусна інфекція у дітей часто протікає в легшій формі, ніж у дорослих. Симптоми можуть бути неяскравими, "змазаними", - пояснили медики.

Обов'язково потрібно оцінювати епідеміологічну ситуацію в оточенні дитини – чи є випадки захворювання в дитячому саду, серед знайомих, серед контактів за останні два тижні.

Однак найважливішим відмітним фактором є ознаки інтоксикації організму. У дітей це: млявість, плаксивість, зниження апетиту, головний біль, блювота і нудота, підвищення температури. При алергії навіть на тлі запалення симптомів інтоксикації не буває.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що медики назвали головні симптоми постковідного синдрому.

А також розповідали про те, медики назвали особливості весняного коронавірусу в Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Життя симптомы COVID-19 Коронавірус
LITE
Благовіщення 2021: історія свята, прикмети і заборони цього дня
Благовіщення 2021: історія свята, прикмети і заборони цього дня